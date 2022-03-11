Правительство разработало новые меры стабилизации продовольственного рынка

Обнуление ввозных пошлин на овощи открытого грунта позволит сдержать рост цен на полке Pixabay

Согласно решению подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, будет ограничен вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы из России в страны ЕАЭС за исключением поставок по лицензиям Минпромторга. Также вводится запрет на экспорт сахара в третьи страны, поставки в ЕАЭС будут возможны по разрешениям Минсельхоза. Предполагается, что обе меры будут действовать до 31 августа.



Россия не ограничивает экспорт зерновых, а пытается корректно нормализовать ситуацию с закупками соседних стран, комментирует вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Он уточняет, что страны ЕАЭС все еще могут купить российское зерно, но только по лицензии. Это сделает рынок более прозрачным и прогнозируемым. «Так что мы пока ничего не запрещали, а полностью блокировать агропродовольственный экспорт совершенно неразумно», — сказал он «Агроинвестору».



По мнению Корбута, подобные меры контроля нужны: отдельные страны ЕАЭС проводят массовые закупки зерновых в России, например, Казахстан официально приобрел 2,5 млн т зерна, но по факту этот объем, скорее всего, выше. Дальше это зерно идет либо на реэкспорт, либо на переработку и продается в третьи страны в виде муки. «Казахстан покупает зерно в Сибири по текущей внутренней цене, которая более чем вдвое ниже экспортной. Деньги где?», — рассуждает Корбут.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов считает, что полное ограничение на экспорт сахара позволит оставить на российском рынке примерно 300 тыс. т, при потреблении около 5,6 млн т в год это несущественно. Однако ограничение вывоза в отношении наших ближайших союзников было бы странным, добавляет он.



«Последние полтора года экспорт был небольшим — 25-45 тыс. т в месяц, в основном в страны ЕАЭС и в четыре непризнанные республики. Если работа будет вестись по разрешениям от Минсельхоза, и они будут своевременно выдаваться, то такой небольшой поток вывоза, скорее всего, сохранится», — сказал «Агроинвестору» Иванов. По его словам, решение запретить поставки в остальные страны — это закрытие теоретических возможностей экспорта, которого в последние месяцы и так не было. «Но он мог появиться в силу разных ценовых перекосов. В прошлые годы такой экспорт бывал, но, конечно, не миллионами тонн», — говорит эксперт.



Инфляция в России в 2022 году может составить 20%, но к 2023 году сократится до 8%, следует из макроэкономического опроса Банка России. Ранее регулятор ожидал, что по итогам 2022 года инфляция составит 4-4,5%. Однако за неделю с 26 февраля по 4 марта инфляция в России разогналась до 2,2%.

Также подкомиссия подготовит предложения для рассмотрения на уровне ЕЭК о временном обнулении пошлин на импорт ряда продуктов питания и сырья для их производства. Планируется обнулить пошлины на ввоз картофеля, лука, чеснока, капусты, моркови, молочного сырья, какао-продуктов, основ для выпуска заменителей грудного молока и др. — в основном на полгода.



Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков рассказал «Коммерсанту» , что импортные пошлины на овощи открытого грунта и так незначительные, но до поступления на рынок российского урожая их обнуление может привести к сдерживанию цен на полке. По его словам, важнее облегчить импорт средств производства, чтобы не допустить резкого роста цен в будущем. «Чем меньше ограничений в отношении импорта — пошлин, может, где-то даже НДС нужно отменять, тем будет лучше. Потому что это поступление ресурсов, которые необходимы нашему сельскому хозяйству и населению», — обращает внимание Корбут.



Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников говорит, что обнуление ввозных пошлин на овощи открытого грунта в текущей ситуации будет целесообразным. По его словам, импорт картофеля в Россию есть: в 2021-м он составил чуть меньше 550 тыс. т (в основном, из Египта, Израиля и Азербайджана), хотя в прошлые годы объем ввоза был на уровне примерно 300 тыс. т. Но это не так много на фоне потребления 15 млн т в год. Однако резкого увеличения импорта ждать не стоит: в странах Азии и Европе египетский картофель также пользуется спросом, поэтому часть продукции стран-экспортеров может пойти в эти регионы.



По словам Красильникова, основная проблема сейчас связана с импортом семенного картофеля. В прошлом году ввоз составил около 14 тыс. т, но в этом сезоне его планировалось увеличить из-за высокой зависимости от элитного посадочного материала, особенно для выращивания картофеля на переработку, а также возросшей потребности новых заводов. «Но нужно отдать должное Минсельхозу и Россельхознадзору, которые в этом году упростили требования санитарного характера к ввозу посевного материала», — прокомментировал «Агроинвестору» Красильников. Однако, добавляет он, сейчас есть серьезные сложности с логистикой: резкое удорожание автоперевозок, отказ компаний, специализирующихся на морских перевозках, отправлять грузы в Россию. «Но наши импортеры эти проблемы решают», — заключил он.



Сейчас ломаются не только логистические цепочки, но и система взаимных расчетов, гарантии, страховки и др., говорит Иванов. Однако люди и бизнес, которые смогли пережить 1990-е, справятся и с этими сложностями, уверен он: «Мы и не такое видели за последние лет 35». «Какие-то варианты есть всегда. Однозначно будут расти издержки и по импорту, и по экспорту, но решением​ этих задач надо заниматься всем компаниям», — считает он. По мнению Иванова, на рынке останутся только те компании, которые активно работают над альтернативными вариантами, а другим придется уйти.

