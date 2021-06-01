В Тульской области появится завод по производству картофеля фри

На новом заводе будут перерабатывать более 200 тысяч тонн картофеля Pixabay

В Особой экономической зоне «Узловая» (ОЭЗ «Узловая») в Тульской области заложили первый камень будущего завода по переработке картофеля «Маккейн Фуд», сообщила пресс-служба регионального правительства. Инвестиции составят около 12,7 млрд руб. Соответствующее соглашение в конце прошлого года подписали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и гендиректор «Маккейн Фудс Рус» Александр Петров.



На новом заводе будут перерабатывать более 200 тыс. т картофеля, объем выпуска готовой продукции превысит 100 тыс. т в год, пишет «Тульская пресса». Основу ассортимента составят картофель фри и картофель по-деревенски. Также на предприятии планируется выпускать продукцию в панировке, так как эта линейка пользуется большим спросом на российском рынке. Компания «МакКейн» стала первым иностранным резидентом ОЭЗ «Узловая».



«Для нас это большое событие, это долгосрочное сотрудничество с нашими канадскими партнерами. Мы видим, как крупные инвесторы появляются на территории нашего региона, модернизируют, открывают новые предприятия, развивают свои площадки, — цитирует «Тульская пресса» слова Дюмина. — Это говорит о том, что инвестиционный климат и география региона привлекательны для бизнеса. Правительство Тульской области, и я как губернатор продолжим оказывать всестороннюю поддержку этому проекту». Новый завод сможет не только удовлетворить внутренний спрос, замещая импортные поставки, но и в перспективе будет работать на экспорт.



Руководитель проектов практики «Стратегическое консультирование» компании «НЭО Центр» Екатерина Михалева в июне 2020 года говорила «Агроинвестору», что локализация производства картофеля фри в России позволит «Маккейн Фуд» снизить расходы, связанные с логистикой. Кроме того, налоговые льготы, привлекательная стоимость российского сырья и возможности его выращивания по оптимальной цене делают проект выгодным для McCain, отмечала она.



Глава Плодоовощного союза Михаил Глушков говорил, что конкурентом McCain может стать Завод «Лэм Уэстон Белая дача» в Липецкой области, который полностью обеспечивает потребности российского рынка в качественном и свежем картофеле фри. Вопрос в том, куда российская «дочка» канадской компании будет сбывать продукцию. «Если они будут поставлять ее в KFC, и у них прямой контракт, то реализация проекта вполне возможна», — говорил он «Агроинвестору». Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников в начале января говорил «Агроинвестору», что завод по производству картофеля фри также строит компания «Агрико» в Подмосковье, а «Белая дача» приняла решение о создании второй линии по выпуску картофеля фри в Липецкой области. Это значит, что объем предложения на рынке увеличится. По мнению Глушкова, замороженный картофель фри в потребительской упаковке — это специфический товар, с небольшими объемами продаж.



Компания McCain была основана в Канаде в 1957 году и является крупнейшим в мире производителем замороженных продуктов из картофеля. McCain управляет 51 заводом в Канаде, США, Австралии, ЕС и др. В России у компании есть дистрибуторское подразделение ООО «Маккейн Маркетинг (Рус)», которое в 2019 году получило 3,13 млрд руб. выручки и 286,85 млн руб. чистой прибыли. Также работает картофельное хозяйство ООО «Маккейн Агрикультура (Рус)».

