Завод «Белой дачи» по производству картофеля фри возобновил работу

За несколько месяцев простоя на заводе провели модернизацию стоимостью 650 млн рублей Pixabay

Совместное предприятие «Белой Дачи» и Lamb Weston Meijer, которое производит картофель фри в Липецкой области, возобновило работу после перерыва. За это время на заводе провели модернизацию стоимостью 650 млн руб., что позволит существенно увеличить скорость переработки и повысить качество готовой продукции, пишет портал Retail Loyalty со ссылкой на сообщение McDonald’s — это основной клиент липецкого предприятия.



Урожайность картофеля в этом году необычайно высокая, клубни уже достигли достаточного размера для производства картофеля фри, отмечает ресторан. Ранний урожай с Юга России от фермеров Астраханской области и Ставропольского края начали перерабатывать с 1 августа, а 10 августа производство перешло на переработку основного урожая картофеля сорта «Инноватор», который идет из Центрального федерального округа.



О приостановке завода «Лэм Уэстон Белая Дача» стало известно в апреле, но за это время поставки картофеля-фри в сеть ресторанов не прекращались. «Благодаря развитой сети поставок удалось обеспечить бесперебойное снабжение всех предприятий даже в период временного закрытия завода в Липецкой области», — приводятся в сообщении слова руководителя группы прямых закупок (пищевые продукты) McDonald’s в России Игоря Шпакова.



Технология производства картофеля фри построена так, что в июле и августе завод должен планово приостанавливать свою работу, но из-за пандемии коронавируса «к этим двум месяцам добавились еще три» говорил в апреле основатель «Белой дачи» Виктор Семенов. По его словам, уйти на «каникулы» пришлось раньше из-за сильного снижения спроса: у «Белой дачи» заказывали «мизер — меньше 10% картофеля». Выручка от основного канала продажи для завода — кейтеринга — снизилась на 60%, уточнял Семенов.



Представители McDonald’s тогда говорили, что компания не испытывает проблем с поставками картофеля фри, «находится в тесном контакте с поставщиком и совместно обсуждает возможности». У «Белой дачи» на складах на тот момент были запасы — более 20 тыс. т готового картофеля. «Мы надеемся, что к 1 августа рынок оживет, но, если он не оживет, куда мы и наши фермеры с этим картофелем пойдем?» — задавался вопросом Семенов. Ситуация очень серьезная, «мы никогда подобное не переживали, и я уверен, что многие не переживут», добавлял он. В случае, если бы на запасы не нашлось покупателей, холдинг рассматривал возможность отправить продукцию «на корм хрюшкам», но Семенов признавал, что сделать это не так просто, в частности, из-за устоявшегося рациона питания свиней.



Первый в России завод по производству картофеля фри мощностью 100 тыс. т готовой продукции в год был построен Липецке в 2018 году. Это совместное предприятие «Белой дачи» (группе принадлежит 75%) и международного агрохолдинга Lamb Weston Meijer (у него 25%). Планировалось, что предприятие полностью закроет потребности России в картофеле фри.

