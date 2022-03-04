Маркировку товаров могут приостановить

Маркировку молочной продукции и воды могут приостановить на год ЦРПТ

Маркировка товаров, в том числе молочной продукции, может быть приостановлена. Такое предложение есть в плане первоочередных действий правительства для поддержки бизнеса в условиях международных санкций. О том, что Минпромторг разрабатывает такое предложение, РБК рассказали три источника из разных сфер потребительского рынка. По информации издания, план разрабатывается под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.



Обязательные для бизнеса этапы маркировки, включая маркировку упакованной воды и молочной продукции, предлагается перенести на год, говорят источники РБК. Кроме того, Минпромторг предлагает ввести мораторий на привлечение к ответственности за несоблюдение требований по маркировке. В случае, если маркировка будет остановлена, ее оператор получит компенсацию за период простоя. Источник РБК в аппарате правительства подтвердил, что вопрос приостановки маркировки рассматривается, но окончательное решение еще не принято.



Однако, как пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минпромторга, ведомство не планирует приостанавливать маркировку. Это связано с тем, что она работает более трех лет и зарекомендовала себя как эффективное средство по борьбе с контрафактной продукцией.



Гендиректор группы «Кабош» Дмитрий Матвеев считает, что маркировку нужно приостановить как минимум на три года, так как это дополнительная серьезная нагрузка на бизнес, которому и без того приходится работать в непростых условиях. «Во-первых, без маркировки все точно смогут жить. Во-вторых, она требует дополнительных финансовых затрат, а в нынешней ситуации это очень критично, так как все необходимое оборудование для нанесения кодов импортное, а курс доллара вырос практически в два раза», — прокомментировал «Агроинвестору» Матвеев.



По его мнению, сейчас все внимание в первую очередь должно быть сфокусировано на проведении весенней посевной кампании. Также нужно работать над импортозамещением, потому что сельское хозяйство существенно зависит от поставок из других стран. Поэтому необходимо срочно решать перечисленные острые вопросы. «Сегодня не до маркировки», — добавляет он.



Дмитрий Матвеев, гендиректор ГК «Кабош» Приостановка маркировки точно отразится на конечной цене молочной продукции. Приведу пример: чтобы сделать полную прослеживаемость на одной линии нужно 250-300 тыс. евро. А если таких линий семь, восемь, десять? Инвестиции только в оборудование составят около 3 млн евро, плюс нужно платить за каждый код — за воздух, по сути. Так что маркировка — это минимум 5-7% в цене. В нынешних условиях, когда цены и так увеличиваются, эти 5-7% очень значительны.

«Приостановка маркировки серьезно упростила бы работу в нынешних непростых условиях», — считает управляющий партнер компании Streda Consulting Алексей Груздев. Это связано, во-первых, с тем, что производители смогут избежать организационных проблем с цепочками поставок. Во-вторых, это снижение затрат: 50 коп. на упаковку и оплату работы персонала, который был задействован в нанесении кодов. «В-третьих, таким образом можно будет избежать технических рисков при работе с системой маркировки, потому что есть вопросы по упаковке, расходникам и т. д. », — прокомментировал он «Агроинвестору».



В случае приостановки маркировки это положительно отразится на отрасли, уверен Груздев. Однако это не сможет значительно снизить себестоимость молочной продукции, так как основные затраты на систему маркировку производители уже понесли. «Но определенное влияние, конечно, будет, и такая поддержка для отрасли чувствительна», — добавляет он. По мнению Груздева, если сейчас маркировку приостановят, после ее восстановления бизнес сможет вернуться к системе без особых потерь.

