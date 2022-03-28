Производители заморозят цены на хлеб

Торговым сетям предлагается добровольно обнулить наценки на два вида социально значимого хлеба Pixabay

Правительство выделило хлебопекарной промышленности 2,5 млрд руб. из федерального бюджета, что позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб. Дополнительные средства выделят регионы. Об этом по итогам совещания по текущей ситуации в отрасли сообщила в своем Telegram-канале вице-премьер Виктория Абрамченко. Она отметила, что производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022-го и не допустить их роста до конца года. Средства уже направлены в регионы, предприятия смогут получить финансирование и зафиксировать цены на хлеб уже в ближайшее время.



Во всех регионах отрасль работает стабильно, задержек поставок или предпосылок для снижения производства не наблюдается. Однако в последнее время отмечается рост стоимости хлебобулочных изделий в связи с повышением цен на сырье и материалы для производства готовой продукции. «Необходимо вести планомерную работу по недопущению скачкообразного роста цен на продовольствие», — подчеркнула Абрамченко.



По ее словам, сейчас важно обеспечить наличие на полках магазинов социально-значимых товаров с минимальной наценкой. Поэтому торговым сетям предлагается добровольно обнулить наценки на два вида социально значимого хлеба, а также сократить отсрочки платежей до одного дня. Вице-премьер поручила Минпромторгу совместно с торговыми сетями проработать эти меры и представить предложения в правительство.



Как показало исследование банка «Русский стандарт», на которое ссылается ТАСС, в первой половине марта хлеб стал самым часто покупаемым продуктом в России.

Лидером по объему выделенных федеральных субсидий стала Московская область (94 млн руб.), также в число крупнейших получателей вошли Нижегородская область (89 млн руб.), Краснодарский край (88 млн руб.), Свердловская область (79 млн руб.), Кировская область (75 млн руб.), Челябинская область (69 млн руб.), Пермский край (66 млн руб.), Башкортостан (63 млн руб.), Тверская область (56 млн руб.) и Красноярский край (54 млн руб.).



В феврале прошлого года мукомольным и хлебопекарным предприятиям для компенсации части затрат на приобретение зерна и при реализации хлебной продукции было выделено 2,88 млрд руб. и 1,78 млрд руб. соответственно. Организация, которая получила компенсацию, должна была зафиксировать цены на продукцию для стабилизации ситуации на рынке. Тогда поддержка отрасли потребовалась в связи с удорожанием зерна.

