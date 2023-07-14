Нехватка кадров все больше мешает развитию бизнеса в АПК

АПК — одно из наиболее перспективных направлений для трудоустройства Д. Гришкин

Рост себестоимости производства и нехватка квалифицированного персонала стали факторами, наиболее серьезно мешающими развитию бизнеса у производителей продуктов питания, показал опрос, проведенный INFOLine (результаты исследования есть у «Агроинвестора»). При этом аналитики агентства обращают внимание, что если в начале 2023 года проблему роста себестоимости ставили во главу угла 70-80% опрошенных компаний, то сейчас о ней сказали только 41% респондентов (при опросе можно было назвать несколько факторов). В то же время, если совсем недавно проблема нехватка квалифицированного персонала не входила в первую пятерку проблем, то сейчас стала вторым по значимости негативным фактором для отрасли: ее назвали 39% опрошенных.



По 31% участников опроса INFOLine отметили актуальность роста логистических расходов и увеличение доли продаж СТМ в торговых сетях. 28% респондентов сказали, что развитию их бизнеса мешает недостаточный спрос со стороны потребителей, 27% посетовали на монополизацию розничного рынка торговыми сетями. 15% опрошенных участников рынка сказали о проблеме серых схем у конкурентов, по 5% — о факторе импорта конкурирующей продукции и законодательных ограничениях.



«Нехватка квалифицированного персонала вышла в топ бизнес-проблем по многим причинам, в их числе миграция среднего класса, который формировал квалифицированный слой кадров, — комментирует гендиректор INFOLine Иван Федяков. — Многие покинувшие страну зарубежные компании забрали с собой не только бренды, но и особо ценных сотрудников».



Дефицит кадров — не новая проблема для АПК по всей цепочке «от поля до прилавка», однако в последнее время ее актуальность существенно выросла, в том числе на фоне прошлогодней частичной мобилизации. При этом сказывается и недостаточно высокая популярность отрасли, прежде всего, среди молодежи. Как показало исследование (его результаты есть у «Агроинвестора») кадровой компании UTEAM и компании Grodan (входит в группу компаний Rockwool), только 38% участников проведенного ими опроса считают, что сектор АПК привлекателен для трудоустройства, а 20% уверены, что отрасль совсем непривлекательна для молодежи. 42% респондентов думают, что молодежь может потянуться в АПК при определенных условиях.



В их числе участники исследования назвали высокие зарплаты (20%), наличие вакансий, предполагающих умственный труд (16%), расширенный социальный пакет (13%). 12% респондентов допускают, что молодежь потянется в агросектор, если там будут брать сотрудников без опыта работы, 11% полагают, что позитивные изменения возможны при наличии современных технологий и оборудования. При этом 32% опрошенных думают, что в большинстве компаний АПК используется устаревшее оборудование, 36% — что там годами ничего не меняется и нет никаких инноваций.



Среди минусов работы в АПК участники исследования Grodan и UTEAM назвали отсутствие карьерного роста (35%), 21% респондентов считают недостатком необходимость работы в сельской местности, где не развита инфраструктура. 18% опрошенных считают, что в отрасли низкие зарплаты, 17% отметили тяжелый физический труд. Реже всего в качестве минусов работы в АПК называли неуважение к профильным профессиям (12%) и однотипность задач (11%). Не видят минусов только 18% респондентов.



В Краснодарском крае в сфере сельского хозяйства на одну вакансию приходится в среднем 2,7 резюме, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter. Специалисты утверждают, что такое соотношение количества резюме к количеству вакансий говорит о дефиците кадров в отрасли. Аналогичная ситуация наблюдается в целом по России в сфере АПК. Кроме агрономов, технологов, ветеринарных врачей и зоотехников компаниями из агроотрасли нужны менеджеры по продажам, водители, бухгалтеры, инженеры. Растет спрос на специалистов диджитал-профессий: сисадминов, разработчиков, веб-аналитиков, инженеров по данным, специалистов по бренд-менеджменту, креативу и рекламе в интернете. Средняя предлагаемая зарплата в сфере АПК на Кубани — 53 тыс. руб. Зарплаты на руководящих должностях достигают 200-250 тыс. руб. в месяц.

Нехватка кадров — это одна из самых больших проблем для всего АПК, недавно рассказывал в интервью «Агроинвестору» гендиректор «АгроГарда» Павел Царев. По его словам, кадровый дефицит наблюдается не только среди специалистов с высшим образованием — агрономы, зоотехники, ветеринарные врачи, но и среди рабочих профессий: не хватает трактористов-машинистов, слесарей, водителей. «Кроме того, в связи с развитием цифровизации, внедрением технологий точного земледелия и умного животноводства востребованными становятся специалисты в сфере биотехнологий, генетики и селекции. Особенно остро проблема нехватки этих кадров встанет в ближайшее время в связи с изменившимися условиями поставок семенного и биологического материала», — отмечал он.



По мнению Царева, отток кадров из сельской местности в первую очередь, обусловлен недостаточно комфортными условиями жизни: низкий уровень развития жилищной и социальной инфраструктуры, недостаточно широкий спектр культурно-досуговых учреждений, предприятий бытовых услуг. «Нужно в целом улучшать условия жизни на селе, чтобы они были привлекательны для молодых специалистов», — уверен глава агрохолдинга.



«Мы видим отток персонала из сельского хозяйства в строительство, оборонную промышленность, где уровень оплаты труда в последнее время заметно вырос, — говорит гендиректор UTEAM Анна Крылова. — Отдельная ситуация с молодежью: ее в принципе сегодня не так много на рынке труда <…>. Чтобы привлечь молодых специалистов, предприятия АПК ведут большую работу по “погружению” школьников в сферу, доказывая и показывая, что сельское хозяйство — это развитая высокотехнологичная сфера».



По словам Крыловой, сейчас АПК — одно из наиболее перспективных направлений для трудоустройства. «Сегодня этот сектор — основной драйвер экономики, в связи с чем сельскому хозяйству требуется много новых сотрудников, особенно остро не хватает квалифицированных рабочих и инженеров, — подчеркивает она. — На фоне событий последнего года ситуация усложнилась, так как в пищевом производстве многие ингредиенты завозились только из стран Запада, сейчас их нет, и в России идет строительство таких производств, но встает вопрос управленческих и инженерных кадров».



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