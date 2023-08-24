Доля отечественной сельхозтехники к 2025 году должна вырасти до 80%

Доля экспортных поставок сельхозтехники к 2035 году должна быть не ниже 25% от отгрузок на внутренний рынок «Росспецмаш»

Доля отечественной сельхозтехники к 2035 году должна увеличиться до 80% с нынешних 61%, следует из сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности, которую рассмотрело правительство. «Интерфакс» со ссылкой на Минпромторг пишет, что премьер-министр Михаил Мишустин поддержал документ с отдельными поправками. В стратегии также указано, что доля экспортных поставок сельхозтехники к 2035 году должна быть не ниже 25% от отгрузок на внутренний рынок. Сейчас она составляет 9% от общего выпуска, в 2022 году было экспортировано продукции на $0,3 млрд, что на 11% меньше, чем в 2021-м.



Приоритетной продукцией для сельхозмашиностроения названы зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, тракторы, навесная и прицепная техника. Так, производство зерноуборочных комбайнов в 2024 году должно составить 6 тыс. единиц, в 2030-м — 9,48 тыс., в 2035-м — 10 тыс. Кормоуборочных — 310, 460 и 1,2 тыс. соответственно. Выпуск тракторов для сельского хозяйства определен в 6,4 тыс., 10,17 тыс. и 13,5 тыс. штук соответственно. Всего выпуск приоритетной продукции в 2024 году предусмотрен в количестве 57,71 тыс. единиц, в 2030-м — 73,11 тыс., в 2035 — 86,2 тыс.



При этом на развитие отрасли могут повлиять риски, связанные с нестабильностью спроса на сельскохозяйственную технику в связи с изменениями цен на зерновом рынке, колебания курса национальной валюты, рост цен на сырье, материалы, комплектующие и энергоносители, увеличение логистических затрат, сокращение экспортных рынков сбыта, допускают авторы стратегии.



За период с 2013 по 2022 год российские производители сельхозтехники при системной государственной поддержке (особенно стоит выделить высокую эффективность постановления правительства №1432) смогли увеличить свою долю на внутреннем рынке с 24% до 61%, напоминает представитель ассоциации «Росспецмаш». Поэтому показатели, заложенные в сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности, достижимы, добавляет он.



Однако для того, чтобы показатели стратегии были выполнены, а мощности заводов были загружены на 100% (сейчас отмечается недозагрузка 50-60%), необходимо предпринять ряд важных шагов, отмечает представитель ассоциации. Так, в 2023 году финансирование программы №1432 было сокращено в четыре раза — до 2 млрд руб. Из нее была исключена самоходная техника, и на фоне низких цен на сельхозпродукцию рынок сразу отреагировал серьезным сокращением.



«Ассоциация “Росспецмаш” считает, что для сохранения и ускорения темпов модернизации АПК финансирование постановления правительства №1432 должно составлять не менее 15 млрд руб. в год, а скидки необходимо распространять на всю отечественную сельхозтехнику. Также необходимо отменить экспортные пошлины на зерно на ближайшие пять лет», — прокомментировал «Агроинвестору» представитель ассоциации. Кроме того, продолжает он, важно внедрить гранты на развитие новых технологий, компетенций в области выпуска комплектующих с объемом финансирования из федерального бюджета в 2023—2026 годах не менее 10 млрд руб. в год. Также в ассоциации считают, что налоговые льготы, которые действуют для компаний IT-отрасли, нужно распространить на производителей сельхозтехники и комплектующих для нее.



Кроме того, льготные инвесткредиты Минсельхоза в рамках постановления правительства №1528 и региональные субсидии необходимо направлять только на приобретение сельхозтехники, на которую имеется заключение о соответствии требованиям постановления №719 или постановления №1135 (об отсутствии аналогов в России). Соответствующие правила должны действовать и для программ «Росагролизинга». «Рост производства российской сельхозтехники приведет к созданию новых рабочих мест, повышению зарплат, увеличению налоговых отчислений, к динамичному развитию производства комплектующих, к стремительному развитию всего АПК и смежных отраслей», — уверен представитель «Росспецмаш».



Настоящее импортозамещение — это использование своих технологий, разработок, но это сложная задача минимум на десять лет, говорит независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут. «Сама доля — сколько будет отечественной сельхозтехники, с моей точки зрения, не так актуальна. Актуален вопрос насыщенности техникой сельского хозяйства», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. По его мнению, помешать исполнению поставленных задач может низкий спрос со стороны фермеров, доходы которых не растут из-за экспортных пошлин на зерно и масличные. «Всякое импортозамещение требует денег. Ожидать, что новая техника, заместившая импорт, будет дешевле, с моей точки зрения, немного наивно», — добавляет эксперт. При этом он поддерживает планы по экспорту техники. По его словам, это говорит о намерении развивать конкурентоспособное на внешних рынках машиностроение, а значит речь идет о качественной и современной технике.



Председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники («АСХОД») Александр Алтынов говорит, что цели производства в штуках в целом достижимы. Однако в стратегии нет ясности, о чем идет речь: о возможности производить или потребности, кто обеспечит спрос. «Мы и так уже изрядно отгородились от мира по технике, сейчас обсуждается утильсбор на комбайны. Цель в 80% будет идти от запретительных мер или от развития конкуренции и роста нашего продукта, чтобы он ценой и качеством взял свои 80%?», — рассуждает он.



Между тем, Фонд развития промышленности (ФРП) сообщил, что пензенский «Радиозавод» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех») запустил новый цех для серийного производства модернизированных моделей крупногабаритной посевной техники. Благодаря техническому перевооружению мощность предприятия по выпуску сельхозтехники выросла в два раза, а уровень локализации продукции достиг 85%. Общие инвестиции в проект составили 263 млн руб., из которых 211 млн руб. предоставил в виде льготного займа ФРП.

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