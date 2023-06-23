Госдума одобрила в первом чтении законопроект об утилизации упаковки

Владимир Путин поручил правительству и Госдуме принять законопроект в течение весенней сессии Pixabay

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию упаковки. Согласно нововведениям, производители и импортеры должны предусмотреть утилизацию поставляемых на российский рынок товаров и упаковки от них. Они либо сами должны собирать и утилизировать такие отходы, либо доверить это государству, уплатив экологический сбор.



Предложение вице-премьера Виктории Абрамченко о реформе РОП и переносе ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей было поддержано президентом Владимиром Путиным. Он поручил правительству и Госдуме принять законопроект в течение весенней сессии. Поправки были разработаны комитетом по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Их предлагается внести в федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты.



РОП 2.0 стимулирует предприятия использовать как можно меньше трудноизвлекаемых и трудноперерабатываемых материалов за счет введения коэффициента экологичности, а также использовать меньше упаковки. Как заявил член центрального штаба Народного фронта, заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган, сейчас на контейнерных площадках до 50% отходов — это именно упаковка от разных товаров.



Экологический сбор также будет служить дополнительным финансированием для строительства инфраструктуры для сортировки и переработки отходов. В пресс-службе Народного фронта сообщили ТАСС, что комитет по экологии подготовил ряд замечаний и предложений ко второму чтению законопроекта, касающихся введения целевых показателей по утилизации в разрезе видов товаров, автоматизации контроля, расширения предмета проверки при включении в реестр утилизаторов, особенностей взаимодействия утилизаторов с импортерами, методик расчета базовых ставок экосбора и направлений расходования средств экосбора.



Минпромторг предложил ограничить использование цветных пластиковых бутылок в России для экологической оптимизации. Запрет предлагается ввести с 2024 года, а до конца 2023-го могут запретить до 20 видов пластиковой упаковки в России. Российский экологический оператор также сообщил о планах по уменьшению количества неэкологичной тары, которую сложно или невозможно переработать. На первом этапе предлагается ограничить распространение ПЭТ-бутылок нетрадиционного цвета, тонкой термоусадочной пленки, сумки-сетки для овощей и фруктов, пластикового пакета с донышком дой-пак и пластиковых капсул для кофе.

Менеджер по связям с государственными органами «Союзмолоко» Даниил Бобков сказал «Агроинвестору», что у союза остаются вопросы по некоторым проектируемым нормам. Например, вопрос критериев отнесения предприятия к «производителю упаковки», поскольку в законопроекте, принятом в первом чтении, этот вопрос пока не разъясняется. «Надеемся, ко второму чтению будут опубликованы подзаконные акты, позволяющие снять этот вопрос, либо внесены соответствующие поправки в текст законопроекта», — сказал он.



Также опасения «Союзмолоко» вызывает подход к расчету ставок экосбора, при котором базовая ставка, уже покрывающая все расходы на утилизацию, умножается на дополнительные «экологические» коэффициенты, без учета стоимости вторсырья. «Вероятно, стоит ко второму чтению дополнительно уточнить этот момент, чтобы законопроект устанавливал равновесную ставку экосбора, необходимую и достаточную для создания инфраструктуры переработки отходов от использования товаров», — говорит Бобков.



Экосбор — это компенсация для утилизаторов их недостающей рентабельности, подчеркнул эксперт. По его словам, именно отрицательная рентабельность переработки отдельных видов отходов от использования товаров — причина слаборазвитой инфраструктуры по обращению с ОИТ. На решение этой задачи по сути направлен институт РОП. Законопроект предусматривает поэтапное введение 100% норматива утилизации упаковки, что позволит смягчить экономические последствия введения нового регулирования, считает Бобков.



Также к моменту внесения в Госдуму в законопроекте появились отдельные уточнения, касающиеся расширения возможностей бизнеса по самостоятельной утилизации — например, можно будет пользоваться понижающим коэффициентом к экологическому сбору за счет вторсырья в упаковке даже не занимаясь самостоятельной утилизацией, подчеркнул эксперт.



1 января 2019 года в России началась реформа отрасли обращения с отходами, направленная на более цивилизованное обращение с мусором, решение проблемы незаконных свалок и сокращение объемов вывозимых на полигоны отходов. В рамках этой реформы был предложен механизм экономического регулирования — расширенная ответственность производителей за утилизацию упаковки. Согласно принципу «загрязнитель платит», чем менее экологична упаковка, тем выше будет ставка экосбора. Меры должны стимулировать производителей переходить на перерабатываемую упаковку.



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