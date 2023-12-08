Застрахованные площади в растениеводстве по итогам года выросли на 86%

Основные риски, по которым выплаты получают растениеводы — риски нехватки влаги Т. Кулистикова

Площадь застрахованных посевов в этом году увеличится на 86%, и немалая заслуга в этом новой программы по страхованию рисков чрезвычайных ситуаций. Об этом в ходе организованной «Агроинвестором» конференции «Агрохолдинги России — 2023» рассказал президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. Он подчеркнул, что такому взрывному росту спроса на агрострахование предшествовала долгая и планомерная работа.



«Во-первых, данное направление на протяжении последних пять лет находится в фокусе внимания всех органов власти: и правительства, и Минсельхоза. Серьезнейшее внимание этому вопросу уделяют Совет Федерации, Банк России, Минфин», — отметил глава НСА. Связано это, прежде всего, с тем, что у чиновников есть понимание, что успешная система агрострахования строится именно на принципах частного и государственного партнерства. «Государство понимает, что риски агробизнеса настолько велики и неподъемны для аграриев с точки зрения страхования за полную сумму, что оно субсидируется во всех странах», — подчеркнул Биждов.



Сельхозбизнесу агрострахование дает гарантию финансово-экономического благополучия. По данным Союза, в сезоне 2020/21 почти 3 млрд руб. в течение полугода агростраховщики выплатили аграриям Ставрополья: в регионе одновременно было несколько особо опасных природных явлений, убытки аграриев от которых были возмещены страховыми компаниями.



В Центральном Черноземье в 2022 году из-за осеннего переувлажнения уборка урожая была недоступна, и страховые компании выплатили около 1,4 млрд руб. пострадавшим хозяйствам. В этом году страховщики возместили 850 млн руб. убытков от африканской чумы свиней (АЧС) крупной животноводческой площадке, еще одно хозяйство получило 236 млн руб. компенсации убытков по утрате урожая виноград. «Практика, отработанная в последние семь-восемь лет, показывает, что агростраховщики могут компенсировать ущерб как крупным и небольшим хозяйствам, так и целиком регионам», — подчеркнул Биждов.



С 2021 по 2023 год размер выплат по агрострахованию составил 12,4 млрд руб., что почти в два раза выше, чем за предыдущие три года. В этом году выплаты уже получили 29 регионов. Их сумма по итогам календарного года, по прогнозам НСА, составит 3,5 млрд руб.



Основные риски, по которым выплаты получают растениеводы — риски нехватки влаги — их доля в общем объеме выплат составляет 60%. На втором месте переувлажнение — доля выплат по этому риску от общего их объема составляет около 26%. «Для животноводства самый главный риск — заразные болезни: грипп птиц, АЧС. Именно по ним идут самые крупные выплаты со стороны страховщиков», — отметил Биждов.



По итогам текущего года застрахованные площади относительно аналогичного периода прошлого выросли почти на 86%, доля застрахованных площадей в общем объеме посевов составила около 13%. В 2018 году, напомнил Биждов, этот показатель находился на уровне 1,5%. Что касается животноводства, то в нашей стране сегодня застраховано более 60% поголовья птицы и порядка 60% поголовья свиней.



«Программа страхования ЧС, которая была введена после изменения закона об агростраховании в прошлом году, существенно повлияла на вовлечение в систему агрострахования, прежде всего, малых хозяйств, для которых эта программа наиболее удобна», — отметил глава НСА. В числе ее преимуществ — низкая стоимость страхования, минимальное количество документов, которые нужны для заключения договора и получения страховой выплаты. «Кроме того, для получения компенсации не требуется подтверждение наступления опасного явления или страхового случая справкой Росгидромета, что является отдельной процедурой, иногда очень затруднительной», — добавил Биждов. Сроки страховой выплаты по ЧС очень быстрые — в этом году они составляли от 4 до 12 дней после сообщения о страховом случае и получения акта. «По сути, сельхозпроизводителю требуется только один документ — акт, который составлен с участием самого агрария и местной администрации», — уточнил глава НСА. В этом году уже прошло более 250 выплат в восьми регионах по ЧС на общую сумму более 200 млн руб.



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