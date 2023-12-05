Агроинвестор

Подать заявку на участие можно до 29 декабря на сайте премии.



Победитель в номинации «Человек года» будет определен путем голосования пользователей на сайте премии «Агроинвестор года — 2023». Голосование продлится до 26 января 2024 года. Претенденты на победу в данной номинации из числа ярких представителей сельскохозяйственной отрасли, с которыми ассоциируются изменения, нововведения и ключевые события в агропромышленной отрасли страны, определены экспертным советом премии и редакцией «Агроинвестора».



В этом году претендентами на получение звания «Человек года» стали: гендиректор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк, основатель компании «Гавриш» Сергей Гавриш, председатель совета директоров «Агро-Белогорье» Владимир Зотов, исполнительный директор ГК «Эфко» Сергей Иванов, гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов, гендиректор и владелица племхоза «Лазаревское» Кристина Романовская.



Отдать свой голос за любого из кандидатов можно на сайте премии.



Интеллектуальный партнер IV ежегодной национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия «Агроинвестор года — 2023» — компания «Технологии Доверия», партнер — «Деметра-Холдинг». Информационные партнеры — 1MI, поле.рф, Emeat, Feedlot. Церемония награждения победителей состоится 29 февраля 2024 года в Москве.



Цель премии — популяризировать современное предпринимательство в АПК, выявить эффективные модели ведения бизнеса и привлечь внимание к наиболее ярким проектам, предпринимателям и руководителям компаний. Премия дает возможность объективно и по достоинству оценить талантливых бизнесменов, руководителей компаний, инвесторов и общественные фигуры, которые ведут деятельность на территории России и чей профессионализм является залогом успешного развития АПК. «Агроинвестор» не берет взносы за подачу заявок на участие. Вы можете заполнить одну или несколько анкет в разных номинациях, независимо от масштабов вашего проекта.



По вопросам спонсорства и партнерства — Мария Морозова m.morozova@agroinvestor.ru

