Принято постановление об объединении компенсирующей и стимулирующей субсидий

Единая субсидия действовала до 2020 года, после чего была разделена на компенсирующую и стимулирующую Pixabay

Правительство приняло постановление о внесении изменений в госпрограмму развития сельского хозяйства. Согласно изменениям, со следующего года компенсирующие и стимулирующие субсидии будут объединены в одну. Также определены направления субсидирования. Документ размещен на официальном портале правовой информации и вступает в силу с 1 января 2024 года.



В рамках единой субсидии выделено 12 приоритетных направлений. Пять из них будут действовать для всех регионов и включают поддержку агротехнологических работ, элитного семеноводства, племенного животноводства, малых форм хозяйствования и агрострахование. Остальные семь направлены на поддержку традиционных подотраслей сельского хозяйства, северного оленеводства, производства льна-долгунца и (или) технической конопли, производства продукции плодово-ягодных насаждений, производства молока, мясного скотоводства, развития овцеводства, козоводства и производства шерсти, а также глубокой переработки зерна и (или) переработки молока крупного рогатого скота, козьего и овечьего в пищевую продукцию. Каждый регион может выбрать для субсидирования три из этих направлений.



Ранее единая субсидия в АПК действовала до 2020 года, после чего была разделена на компенсирующую и стимулирующую. Компенсирующая субсидия направлена на компенсацию выпадающих доходов производителей в растениеводстве, молочном скотоводстве, поддержку племенного животноводства и агрострахование. Стимулирующая субсидия направлена на развитие приоритетных отраслей, обозначенных Минсельхозом.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда относится к нововведению положительно. «Можно было голову сломать, почему одна субсидия называется стимулирующая, а другая — компенсирующая. Не добавляло ясности и объяснение, что субсидия на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и животноводства является компенсирующей, а на стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и развитие малых форм хозяйствования - стимулирующей. Поддержка отдельных подотраслей и направлена на стимулирование их развития. Или нет? Это разделение выглядело сразу каким-то вымученным», — рассуждает эксперт.



Она считает, что содержание субсидий должно быть понятным, давать определенную свободу получателю на ее использование в рамках цели, а сама субсидия — быть общедоступной, а также ограниченной по сумме на одного получателя. «Чрезмерная регламентация, когда чиновники в рамках противодействия злоупотреблениям пытаются подробно прописывать то, на что можно использовать субсидию, кажется излишней. Потом это приводит к проверкам и обвинениям, что аграрий купил трактор для чистки дороги, а не навоза в коровнике, когда этот трактор может использоваться и там, и там. Или лампа досвечивания была не той мощности», — добавила Шагайда в беседе с «Агроинвестором».



Ввиду того, что стимулирующая субсидия была инициирована, чтобы стимулировать объем производства, а объем производства вырос настолько, что по некоторым позициям у нас наблюдается перепроизводство, смысл субсидии исчерпан, говорит коммерческий директор ГК «Интерагро» Роман Нуриев. По его мнению, важным является не то, каким образом будет распределена господдержка сельхозпроизводителям, а то, на какие сферы она направлена, то есть какие сектора и какие проекты будут поддержаны. Также очень важен механизм реализации этой программы и то, как она будет контролироваться. От этого зависит эффективность. А от того, как именно это будет распределено, представлено или как это будет называться — ничего не изменится, сказал Нуриев «Агроинвестору».



О том, что Минсельхоз объединит компенсирующую и стимулирующую субсидии, стало известно в июне 2023 года. Это связано с достижением опережающих показателей Доктрины продовольственной безопасности по производству ряда продуктов, поясняла тогда замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. До объединения компенсирующую субсидию выдавали на поддержание достигнутых показателей «на голову скота, на гектар, на тонну», а стимулирующую — на развитие отраслей, которые регионы определили для себя приоритетными.



С 2023 года начали действовать новые правила предоставления господдержки сельскому хозяйству. Были внесены изменения в порядок предоставления компенсирующих и стимулирующих субсидий, а также возмещения прямых затрат. В компенсирующей субсидии упростили расчет лимитов на страхование, добавили новое направление использования субсидий на живую массу КРС не старше 24 месяцев и уточнили показатели по приобретению племенного молодняка.



В стимулирующей субсидии был изменен принцип расчета лимитов по приоритетам, используются отчетные значения показателей и исключены ограничивающие коэффициенты. В состав получателей субсидий в этом году были включены самозанятые граждане, ведущие ЛПХ. Также были добавлены два новых направления в правила по предоставлению субсидий на компенсацию части прямых затрат: объекты по производству кормов для аквакультуры и приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции.



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