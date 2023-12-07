Рентабельность АПК в 2023 году может снизиться

Производство мяса крупного рогатого скота и баранины остается убыточным без господдержки Gruenewoche.de

Рентабельность сельского хозяйства в этом году снизится до 19,1%, что ниже показателя в 2022 году, когда она достигала 20,3%. Об этом сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на парламентских слушаниях в Госдуме, пишет «Интерфакс». Этот показатель учитывает субсидии, без них рентабельность прогнозируется на уровне 15,8%. Ожидается, что доля прибыльных хозяйств по итогам года может увеличиться до 86,7%, это значение стабильно превышает уровень в 80% с 2014 года.



Замминистра также отметила, что такие отрасли как производство мяса крупного рогатого скота и баранины остаются убыточными без господдержки. Средняя рентабельность там за последние годы составила 2,5% и 3,5% соответственно. Молочная отрасль также зависит от господдержки, и ее рентабельность за этот период составила 28,1%. Что касается зерновых культур, то их рентабельность за последние три года была высокой — 41,8%, но в этом году она, как ожидается, снизиться до 30%.



При этом выручка сельхозорганизаций в этом году ожидается на уровне 4,9 трлн руб. против с 4,7 трлн руб. в 2022-м, себестоимость произведенной продукции — 3,8 трлн руб. против 3,5 трлн руб. Прибыль с учетом субсидий в этом году может увеличиться до 799,9 млрд руб. с 790,1 млрд руб. в 2022-м, без субсидий — до 660 млрд руб. с 634 млрд руб. соответственно. Существенный рост выручки и прибыли наблюдается в отрасли с 2020 года.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что рентабельность в сельском хозяйстве снижается третий год подряд. «Речь идет о рентабельности продаж. В значительной степени это связано с той политикой, которая ведется в отношении ограничения экспорта зерна, это искусственное занижение цен за счет пошлин на зерно. Оно приводит к тому, что сельхозпроизводители недополучают доходы и, соответственно, не имеют должной рентабельности», — пояснил эксперт.



По его мнению, прогноз Фастовой слишком оптимистичный, особенно если учесть соотношение между рентабельностью за девять месяцев и годовой. «Годовая, полагаю, потеряет 2-2,5%, так как сейчас идут большие объемы продаж зерна именно урожая текущего года, который был произведен с существенно большими издержками», — говорит Корбут. Он отметил, что закупочные цены на мясо птицы и другие виды мяса у сельхозпроизводителей также будут снижаться для поддержания цен на потребительском рынке на более низком уровне. По его словам, в основном потеря рентабельности будет идти по зерновым культурам.



Согласно октябрьскому исследованию «Инвестиционная карта АПК в России», проведенному консалтинговыми компаниями Kasatkin Consulting и LM Investments, совокупная выручка предприятий агропромышленного комплекса в текущем году достигнет 20,1 трлн руб., что на 10% больше, чем в 2022-м (18,3 трлн руб.). Как сообщал портал поле.рф, прогнозируется, что в 2024 году рынок АПК покажет рост на 35% по сравнению с 2022 годом и на 22,7% по сравнению с уровнем 2023 года, при этом выручка компаний сектора достигнет 24,7 трлн руб. Рост отрасли будет обеспечиваться дальнейшим развитием экспорта продовольствия, в первую очередь зерновых и масличных культур. Несмотря на негативные тенденции, такие как повышение себестоимости, рентабельность агросектора достаточно высокая, отмечали аналитики. С 2018 по 2022 год в среднем она выросла с 7,8% до 14%. Сельскохозяйственные компании работают с рентабельностью 13%, производители продуктов питания — 8%.



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