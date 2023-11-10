Бюджет госпрограммы субсидирования производства сельхозтехники увеличен

За январь-сентябрь 2023 года объем производства российской сельхозтехники вырос почти на 20% «Пегас Агро»

Бюджет госпрограммы субсидирования производства сельхозтехники для продажи аграриям на льготных условиях («программа 1432») на 2023 год будет увеличен до 8 млрд руб. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин. После введения санкций отечественные производители сельхозтехники смогли увеличить производство и обороты благодаря поддержке государства, отметил он. Чтобы поддержать этот темп работы отечественных предприятий АПК, на текущий год выделят 8 млрд руб. на «программу 1432». Средства будут направлены на обеспечение отрасли сельскохозяйственной техникой.



Мишустин заявил, что дополнительное финансирование «программы 1432» позволит поставить в текущем году около 6 тыс. российских и белорусских тракторов. Размер субсидий на закупку техники будет учитывать различные факторы, включая удаленность территорий и организацию логистики. Например, для аграриев Дальнего Востока скидка по «программе 1432» будет увеличена с 15% до 20%, что поможет компенсировать расходы на транспортировку техники в отдаленные регионы. Для сельхозпроизводителей из новых регионов дисконт будет составлять 15%. Такой же размер скидки продолжит действовать для аграриев из Калининградской области, Крыма и регионов Сибирского федерального округа. Для всех остальных субъектов она составит 10%.



«Программа 1432», действующая с 2013 года, предусматривает субсидии производителям отечественной сельхозтехники для ее продажи со скидками. Изначально на 2023 год в федеральном бюджете было предусмотрено 2 млрд руб. на эту программу, затем Минпромторг выделил еще 3,2 млрд руб. Решение Мишустина предусматривает увеличение лимитов на дополнительные 2,8 млрд руб., до 8 млрд руб. на год в целом. Однако в последние годы на данную меру поддержки выделяется все меньше средств, так, еще в 2020-м эта сумма составляла 12 млрд руб.



Представитель ассоциации «Росспецмаш» прокомментировал «Агроинвестору», что увеличение финансирования программы до 8 млрд руб. позволит аграриям приобрести больше сельхозтехники на льготных условиях. Однако для того, чтобы агропроизводители могли своевременно обновлять парк техники и отечественное сельхозмашиностроение продолжило развиваться, необходимо принять ряд и других мер. В частности, нужно создать благоприятные экономические условия для развития сельского хозяйства. Это включает в себя предоставление аграриям и промышленникам льготных кредитов, отмену ограничений для сбыта продукции АПК за рубежом, увеличение объема льготных перевозок сельхозпродукции железнодорожным транспортом, гарантирование минимальных цен на продукцию аграриев на внутреннем рынке и другие меры.



Ассоциация предлагает увеличить финансирование программы до 15 млрд руб. в год на период 2024—2030 годов. Производители считают важным предоставить гранты на развитие комплектующих для специализированной техники в размере не менее 10 млрд руб. в год в 2023—2027 годах и распространить льготы по страховым взносам и налогам, действующие в ИТ-отрасли, на производителей спецтехники. По данным «Росспецмаша», в январе-сентябре этого года объем производства российской сельхозтехники составил 218,6 млрд руб., что на 19,8% больше, чем за аналогичный период 2022-го. За это время выпуск тракторов в стране снизился на 2,3% до 4,2 тыс. ед. В то же время производство зерноуборочных комбайнов выросло на 48,2% до 5 тыс., а самоходных кормоуборочных комбайнов — на 70,8% до 316 ед.



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