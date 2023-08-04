Минсельхоз рассчитывает на продление плана льготной покупки сельхозтехники

Агросектору не хватает узкоспециализированной сельхозтехники «ГК Агро-Белогорье»

Минсельхоз рассчитывает, что план льготного приобретения отечественной сельхозтехники, впервые утвержденный в этом году, будет работать и в дальнейшем. Об этом директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов сказал на форуме «День поля» в Новосибирской области, пишет «Финмаркет».



Согласно договоренности Минсельхоза и Минпромторга с основными заводами-производителями российской техники, скидка на нее составляет 10% от цены на 1 марта. Белорусские производители зафиксируют цены на свои тракторы до конца года. «Эти "выпадающие" деньги мы компенсируем за счет утильсбора», — уточнил Некрасов. Согласно плану, в этом году аграрии могут приобрести около 6 тыс. тракторов по сниженным ценам.



При этом Некрасов сообщил, что агросектору не хватает узкоспециализированной сельхозтехники. «У нас нет самоходных картофелеуборочных комбайнов, у нас практически отсутствует техника для выращивания сахарной свеклы, хотя у нас ее более 1 млн га. У нас есть проблемы с высококлиренсными опрыскивателями, их не так много и не того качества, как хотелось бы», — отметил он. Также, по словам Некрасова, необходима специализированная техника для селекции и семеноводства, для нишевых культур, льноводства, для садоводства, производства ягод и др.



Глава департамента также считает, что необходимо увеличивать долю энерговооруженной, широкозахватной техники. В целом сельхозтехника в России отечественная и белорусская, но также растет доля китайских сельхозмашин, добавил он.



Ассоциация «Росспецмаш» на днях сообщила, что по итогам первого полугодия производство сельхозтехники в России в денежном выражении увеличилось на 17,2% до 145,9 млрд руб., ее продажи на внутренний рынок — на 8,7% до 124,4 млрд руб., поставки на экспорт снизились на 0,1% и составили 10,1 млрд руб. При этом в натуральном выражении выпуск большинства видов техники уменьшился. В процентном выражении значительнее всего сократилось производство борон и сеялок. При этом «Росспецмаш» отмечает рост производства зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, что, однако, является результатом низкой базы прошлого года.



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