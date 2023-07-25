От «Ростсельмаша» требуют продать тракторный завод в Канаде

Сейчас «Ростсельмаш» производит основные модели тракторов в России «Ростсельмаш»

Канадские банкиры и политики требуют от компании «Ростсельмаш» продать свою канадскую «дочку» Buhler, где расположено производство тракторов. Совладелец компании Константин Бабкин рассказал порталу 161.RU, что «Ростсельмашу» поставили условие продажи завода до осени, иначе в отношении компании будут применены санкции, затрудняющие ее работу. Если завод не продать, то его перестанут кредитовать и проводить платежи. Сейчас компания активно ищет покупателя среди иностранных бизнесменов.



«Ростсельмаш» приобрел тракторный завод в Канаде в 2008 году, однако в 2013-м президент Владимир Путин потребовал объяснений от Бабкина по поводу отсутствия переноса производства в Россию. В ответ Бабкин в своем блоге в «Живом журнале» опубликовал подробную аналитическую записку о состоянии рынка и разнице финансового климата в Канаде и в России. Совладелец «Ростсельмаш» проанализировал затраты производства тракторов в двух странах по десяти показателям. В результате Россия только по двум оказалась предпочтительней Канады. Сейчас «Ростсельмаш» также производит тракторы в Ростове-на-Дону. «Мы скопировали и повторили это производство в России. Сейчас мы основные модели этих тракторов производим здесь. Какие не производим — в течение полутора лет будем производить», — цитирует Бабкина 161.RU.



В марте прошлого года ТАСС со ссылкой на Бабкина писал, что «Ростсельмаш» частично ограничит выпуск техники из-за экономических санкций. На тот момент Buhler работал стабильно и никаких ограничительным мер для него не вводили. Однако сбой поставок из-за введенных экономических санкций частично ограничил выпуск техники. «Сейчас наблюдаются некоторые изменения в плане поставок комплектующих — например, Польша ограниченно пропускает грузовики, какие-то поставщики попали под санкции. Какие-то модели мы все равно сможем производить — не весь спектр техники, но комбайны будут, тракторы будут», — говорил тогда Бабкин.



Директор центра продаж, маркетинга и сервиса комбайнового завода «Ростсельмаш» Алексей Швейцов в конце июня сообщал, что компании удалось справиться с проблемами, возникшими из-за санкций, и восстановить объемы поставок техники. Кроме того, компания импортировала передовые технологий с площадок, которые находились на территории недружественных стран. Так, тракторы, опрыскиватели, коробки передач, которые ранее производились в Канаде и Японии, теперь выпускаются в России. В итоге за год было импортозамещено 94% деталей, которые поставлялись из стран, объявивших санкции в отношении России.



В начале июля сообщалось, что за январь-май «Ростсельмаш» увеличил объем отгрузки продукции на 18%. Для повышения уровня локализации производства компания строит завод по производству автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов. Первый этап инвестиционного проекта планируется завершить в конце 2023 года.



Заводы, которые строит в Ростовской области «Ростсельмаш», введут в эксплуатацию до конца 2024 года, ранее сообщал ТАСС со ссылкой на губернатора региона Василия Голубева. Компания одновременно реализует три проекта: строит тракторный завод, завод трансмиссий, а также завод сельхозтехники в Таганроге. «Значительная часть того, что там будет производиться, — импортозамещение. Если говорить о всех проектах, а отдельно бы я выделил завод трансмиссий, то они серьезно решают вопрос импортозамещения сельскохозяйственной техники», — отмечал Голубев.



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