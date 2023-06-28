«Ростсельмаш»: более 50% парка сельхозтехники вышло за пределы срока эксплуатации

Отгрузки техники дилерским центрам в этом году сопоставимы с уровнем 2021-го Д. Абрамов

На данный момент более 50% парка сельхозтехники в России находятся за пределами сроков эксплуатации. При этом дефицит комбайнов и тракторов от существующего парка составляет 27% и 15% соответственно. Об этом сказал директор центра продаж, маркетинга и сервиса комбайнового завода «Ростсельмаш» Алексей Швейцов в ходе пресс-конференции, посвященной проведению 10-го Открытого чемпионата России по пахоте и агропромышленной выставки «Всероссийский день поля».



По его словам, для выхода России на мировой уровень по тяговым силам в сельском хозяйстве требуется еще порядка 36-37 тыс. комбайнов и 65 тыс. тракторов. Однако ускорению модернизации мешают высокие переходящие запасы зерна, из-за чего цены и доходы аграриев снижаются. «Также динамика экспортных цен не соответствует критериям по затратам на производство сельхозпродукции», — считает Швейцов. По его мнению, для нормализации ситуации нужна отмена экспортной пошлины или ее снижение.



Также Швейцов рассказал, как компании удалось справиться с проблемами, возникшими из-за санкций. Так, в 2021 году «Ростсельмаш» поставила дилерским центрам почти 3 тыс. комбайнов, в 2022-м реализация сильно просела, однако в 2023-м она вернулась практически на уровень 2021-го с сохранением ассортимента техники. «Импортозамещение пошло, и на данный момент поставлено 2,4 тыс. единиц техники», — сказал он.



Кроме того, компания импортировала передовые технологий с площадок, которые находились на территории недружественных стран. Так, тракторы, опрыскиватели, коробки передач, которые ранее производились в Канаде и Японии, теперь выпускаются в России. В итоге за год было импортозамещено 94% деталей, которые поставлялись из стран, объявивших санкции в отношении России.



Также в ходе пресс-конференции генеральный директор «Росагролизинга» Павел Косов рассказал, что в этом году с точки зрения технико-технологической модернизации через компанию аграриям уже поставлено 6,2 тыс. единиц техники, более 2 тыс. — в процессе поставки. «Можем констатировать, что по крайней мере по нашим программам мы видим рост объема приобретения техники по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — добавил Косов. По его словам, основные потребности аграриев закрываются техникой из России и Беларуси, причем качество отечественной за последние годы сильно выросло.



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