«Росспецмаш» снова предлагает отменить экспортные пошлины на зерно

Спрос на отечественную сельхозтехнику упал из-за снижения доходности аграриев Д. Абрамов

Сегодня одной из главных проблем российского рынка сельхозтехники является снижение доходности аграриев из-за запредельно низких цен на сельхозпродукцию и действующих экспортных пошлин на зерно. Соответственно, сократился спрос на сельхозмашины и оборудование, что сказывается на темпах модернизации АПК, сообщил «Агроинвестору» представитель ассоциации «Росспецмаш». Президент ассоциации Константин Бабкин в интервью РБК отметил, что отмена пошлин сроком на пять лет могла бы повысить доходность аграриев и помочь поддержать спрос с их стороны на сельхозтехнику.



Учитывая, что финансирование постановления 1432 в 2023 году было в разы сокращено и из него была исключена самоходная сельхозтехника, многие сельхозпроизводители отложили решение вопроса модернизации своего парка, отметил представитель «Росспецмаша» в беседе с «Агроинвестором». Ассоциация считает, что для поддержания необходимых темпов модернизации АПК кроме отмены экспортных пошлин на зерно необходимо расширить финансирование программы 1432 до 15 млрд руб. в год и включить туда самоходную технику. «Программа доказала свою высокую эффективность. За годы реализации она позволила увеличить производство российской сельхозтехники в разы, отечественные заводы активно инвестировали и инвестируют средства в расширение и модернизацию производств, нарастив свою долю на внутреннем рынке с 24% в 2013 году до 61% в 2022-м», — подчеркнул представитель ассоциации.



Несмотря на то, что спрос на сельхозтехнику упал, долгосрочные прогнозы «Росспецмаша» остаются позитивными, сказал Бабкин в интервью РБК. Он отметил, что в России много земель, которые можно вовлекать в оборот. Также считают и производители сельхозтехники. Они открывают новые производственные мощности, модернизируют машины. В то же время пошлины затрудняют продажу зерна за границу, ведут к снижению цен на внутреннем рынке, а это тормозит развитие сельского хозяйства во всей стране, отметил он. «Нам надо увеличивать инвестиции в сельское хозяйство, нужно давать крестьянам возможность зарабатывать. А пошлины ведут в обратном направлении», — подчеркнул Бабкин.



По словам главы ассоциации, китайские производители сельхозтехники серьезно заинтересованы в российском рынке и за 2022 год значительно продвинулись в продаже, особенно небольших тракторов. Китайская техника, как правило, стоит дешевле отечественной, уточнил Бабкин. От наполнения российского рынка китайской техникой спасает то, что сельское хозяйство там сильно отличается от отечественного, объяснил Бабкин РБК: там специализируются в основном на рисе, а не на пшенице. Кроме того, уровень китайской техники ниже, добавил он.



«Росспецмаш» не первый раз выступает с идеей отмены пошлины. В марте ассоциация обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложениями, которые должны позволить увеличить производство сельхозтехники и ускорить темпы обновления ее парков у аграриев. В их числе была отмена пошлины на пять лет. В свою очередь Минсельхоз не раз сообщал, что планов отмены пошлины нет.



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