Минсельхоз отметил восстановление темпов приобретения сельхозтехники

Ведомство совместно с Минпромторгом разработал план приобретения российских и белорусских тракторов «Кировец»

Темпы приобретения сельхозтехники российскими аграриями восстанавливаются, в том числе благодаря мерам господдержки. Об этом в ходе конференции «Где маржа», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка, сказал директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов. «С нашими масштабами — а посевная площадь в этом году превысила 82 млн га, включая почти 57 млн га зерновых — нам нужен соответствующий парк, чтобы убрать урожай без потерь, а также транспортировать его и провести весь комплекс производственных операций», — отметил он.



По словам Некрасова, несмотря на шоки прошлого года и иногда «бессовестный уход иностранных поставщиков сельхозтехники», объем закупки тракторов на 14 июля 2023-го превысил 7 тыс. единиц, тогда как годом ранее к этому времени было закуплено около 6,6 тыс. Объем закупки зерноуборочных комбайнов пока несколько ниже: около 2 тыс. единиц против 2,7 тыс. годом ранее, кормоуборочных — 276 против 256 соответственно, следует из презентации Некрасова. По его словам, по кормоуборочным комбайнам отмечается повышенный спрос, по зерноуборочным ситуация со спросом выравнивается.



Минсельхоз совместно с Минпромторгом разработал план приобретения российских и белорусских тракторов, напомнил Некрасов. Российские заводы предоставляют покупателям скидку 10-20% в зависимости от региона, белорусские предприятия зафиксировали цены на свои машины до конца года. «По всем регионам составлены персональные планы, предполагающие поддержание темпов модернизации тракторного парка, надеюсь, мы отработаем год достаточно успешно», — добавил Некрасов.



Меры господдержки по приобретению сельхозтехники в целом сохраняются, достаточно активно идет кредитование этого направления, отметил чиновник. Так, к 14 июля было одобрено кредитов на 66,9 млрд руб., год назад — на 62,7 млрд руб. Кроме того, «Росагролизинг» активно реализует программы льготного лизинга, к 13 июля компания поставила аграриям 7,9 тыс. единиц сельхозтехники на 47,7 млрд руб., говорится в презентации Некрасова.



Кроме того, он обратил внимание, что регионы активнее начали выделять субсидии на технику из своих бюджетов. Если в 2021 году такая поддержка была в 57 регионах, то в этом — уже в 69. «Большинство регионов точечно решают свои проблемы, поддерживая приобретение той или иной техники», — добавил Некрасов.



Ассоциация «Роспецмаш» ранее неоднократно отмечала, что одной из главных проблем российского рынка сельхозтехники является снижение доходности аграриев из-за запредельно низких цен на сельхозпродукцию и действующих экспортных пошлин на зерно. Это привело к сокращению спроса на сельхозмашины и оборудование, что сказывается на темпах модернизации АПК.



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