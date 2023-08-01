Производство сельхозтехники выросло на 17%

Производство зерноуборочных комбайнов в первом полугодии увеличилось на треть «Ростсельмаш»

По итогам первого полугодия производство сельхозтехники в России в денежном выражении увеличилось на 17,2% до 145,9 млрд руб., ее продажи на внутренний рынок — на 8,7% до 124,4 млрд руб., поставки на экспорт снизились на 0,1% и составили 10,1 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ассоциации «Росспецмаш». Отчасти такая динамика связана с низкой базой прошлого года, уточняет ассоциация.



Выпуск большинства видов техники за первые шесть месяцев этого года в натуральном выражении уменьшился. В процентном выражении значительнее всего сократилось производство борон — на 28,4% до 2623 штук, чуть меньше — на 27,1% до 2759 штук — сеялок. Тракторов было выпущено 2868 штук — на 3,8% меньше, чем годом ранее. При этом «Росспецмаш» отмечает рост производства зерноуборочных комбайнов на 32,6% до 3171 штук, самоходных кормоуборочных комбайнов — на 38,8% до 204 штук. Это также результат низкой базы прошлого года, уточняет ассоциации, приводя для сравнения показатели января-июня 2021 года: тогда российские предприятия произвели 3795 зерноуборочных комбайнов и 209 — самоходных кормоуборочных.



Директор центра продаж, маркетинга и сервиса комбайнового завода «Ростсельмаш» Алексей Швейцов в конце июня рассказывал, что компании удалось справиться с проблемами, возникшими из-за санкций. Так, в 2021 году «Ростсельмаш» поставила дилерским центрам почти 3 тыс. комбайнов, в 2022-м реализация сильно просела, однако в 2023-м она вернулась практически на уровень 2021-го с сохранением ассортимента техники. «Импортозамещение пошло, и на данный момент поставлено 2,4 тыс. единиц техники», — отмечал он.



Также «Росспецмаш» обращает внимание на опережающий рост импорта сельхозтехники. По итогам первого полугодия ввоз тракторов из стран дальнего зарубежья увеличился в 1,6 раза (с 5978 до 9804 штук) в годовом выражении, опрыскивателей — в 1,5 раза (с 825 до 1210 штук). Рост поставок стал возможен благодаря комплексной и системной господдержке импортеров со стороны своих государств, благодаря которой иностранные производители могут продавать свою технику по себестоимости и даже дешевле, считает ассоциация.



Немецкий производитель сельскохозяйственной техники Claas продолжит поставлять комбайны в Россию, сказал глава компании Ян-Хендрик Мор в интервью Süddeutsche Zeitung. «Мы не можем и не хотим уходить из одного из важнейших сельскохозяйственных регионов мира», — подчеркнул топ-менеджер. Свое решение глава компании объяснил гуманистическими соображениями, так как считает это «вкладом в мировое продовольственное снабжение». В то же время Claas не поставляет в Россию тракторы, поскольку те — как товары двойного назначения — могли бы использоваться в ходе конфликта на Украине. Производство комбайнов в самой России на своем заводе в Краснодаре компания приостановила, продолжая выплачивать зарплату оставшимся сотрудникам, добавил Мор.

«Росспецмаш» продолжает фиксировать существенное сокращение спроса на сельхозмашины и оборудование на фоне снижения доходности аграриев из-за низких цен на сельхозпродукцию. Для решения проблемы ассоциация предлагает отменить экспортные пошлины на зерно на ближайшие пять лет и обеспечить финансирование «программы 1432» на уровне не менее 15 млрд руб. в год, распространив скидки по ней на всю отечественную сельхозтехнику. В этом году на субсидирование скидок на технику изначально было выделено 2 млрд руб., причем из программы были исключены самоходные машины. В июне Минпромторг планировал дополнительно выделить на «программу 1432» 3,2 млрд руб. В прошлом году бюджет программы составлял 8 млрд руб.



Как ранее писал «Агроинвестор», Минсельхоз отмечает восстановление темпов приобретения сельхозтехники аграриями. Директор департамента растениеводства агроведомства Роман Некрасов в ходе конференции «Где маржа» говорил, что объем закупки тракторов превысил показатель аналогичного периода прошлого года, закупки зерноуборочных комбайнов пока несколько ниже, однако ситуация со спросом выравнивается. К 14 июля было одобрено кредитов на 66,9 млрд руб. для приобретения сельхозтехники, год назад — на 62,7 млрд руб., приводил данные чиновник.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

