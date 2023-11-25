Доступность кредитов в агросекторе снижается

Льготное кредитование — значимый инструмент для отрасли Е. Разумный

Ужесточение условий кредитования в ноябре (это в основном проявилось в повышении номинальных процентных ставок по кредитам) в наименьшей степени коснулось предприятий сельского хозяйства, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России по итогам опросов предприятий нефинансового сектора экономики. Кредитная активность предприятий оставалась высокой, в том числе на фоне ожидаемого будущего спроса и госзаказа, отметил ЦБ. Между тем, опрошенные «Агроинвестором» представители агробизнеса и аналитики отмечают снижение доступности кредитов.



В связи с относительно невысокими закупочными ценами на сельхозпродукцию, существенным удорожанием топлива, запчастей и других необходимых для производства компонентов, экспортными ограничениями и тому подобным рентабельность в отрасли в этом году, по разным оценкам, может опуститься до 10-12%, напоминает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. На таком фоне кредиты под рыночные ставки выглядят трудноподъемными для многих игроков в секторе, поэтому значение льготных программ кредитования сельхозпроизводителей, вероятно, будет оставаться высоким, думает он.



В целом льготное кредитование — это значимый инструмент для отрасли, позволяющий стимулировать развитие наиболее стратегически важных сегментов сельского хозяйства, соглашается директор по IT и инновациям компании-экспортера холдинга «Доставка Морем» Павел Конев. Но, по его словам, есть определенные нюансы. Если не учитывать малые формы хозяйствования, для которых установлен отдельный объем субсидий, по остальным для аграриев действуют единые лимиты вне зависимости от размера бизнеса. «В результате банки стремятся в первую очередь финансировать наиболее крупные агрохолдинги: там размер кредитного риска значительно ниже и можно сразу выполнить план несколькими сделками», — говорит он.



Председатель правления колхоза «Красная звезда» (Тверская область) Владимир Чистяков тоже считает, что сейчас банки гораздо охотнее дают льготные кредиты крупным компаниям, небольшие предприятия не могут привлекать такие объемы банковского финансирования. «В этом году у меня получилось взять льготный кредит, так как у компании был положительный финансовый баланс. Но из всего нашего района кредит одобрили только мне, — отмечает руководитель. — А вот в прошлом году льготный кредит получить не удалось, потому что финансовые показатели в компании были хуже».



«Ключевая ставка Центробанка сейчас составляет 15%, соответственно, коммерческие кредиты мы можем получить под 18,5% годовых, — подсчитывает гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец. — При рентабельности растениеводства, которая в нашей компании складывается на уровне около 10%, это запредельная ставка. В то же время программы субсидирования сокращаются. Недавно нас предупредили, что до марта у государства не будет денег на выдачу льготных кредитов». Ситуация с банковским финансированием очень неблагоприятная даже для поддержания жизни сельхозпредприятий, подчеркивает руководитель, об инвестициях в развитие думать даже не приходится.



Например, в этом году компании были нужны кредитные средства на приобретение импортной техники: комбайнов Jaguar, дооснащенных под уборку кукурузы на корнаж, свеклоуборочных комбайнов. В прошлом году «Прогресс» покупал их с субсидией, в этом году техника из недружественных стран не субсидируется, рассказывает Неженец. Также в этом году агрофирма получила льготный кредит 70 млн руб. на закупку животных для откорма. Однако потребность была гораздо выше — 300 млн руб., добавляет он.



Крупные игроки тоже сталкиваются со сложностями в привлечении льготных кредитов. Так, группа «Черкизово» в середине года была вынуждена пересматривать планы по инвестиционным проектам и искать иные источники финансирования текущей деятельности. «Дополнительно рост кредитной ставки оказал давление на банковские ставки, по некоторым направлениям их уровень достиг максимальных значений в рамках льготных программ», — делится представитель агрохолдинга.



В 2023 году племхоз «Лазаревское» получил около 0,5 млрд руб. на строительство семенного завода, а также оборотный кредит и кредит на покупку техники. В начале года проблем не возникало, а вот получить дофинансирование далее было уже достаточно сложно, рассказывает гендиректор и владелица компании Кристина Романовская. «Мне даже сказали, что я взяла последние 100 млн руб. из статьи на инвестиционные кредиты, — вспоминает она. — У нас не хватило средств на то, чтобы закончить строительство семенной линии, но пока нам не дают возможность получить второй инвестиционный кредит в размере 100 млн руб., чтобы выполнить план строительства в этом году».



Продолжение темы — в декабрьском номере «Агроинвестора».



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