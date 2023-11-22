Производители овощей просят дополнительную господдержку для семеноводов

Тепличное овощеводство активно развивается в последние семь лет А. Гордеев

Производители тепличных овощей просят государство предоставить дополнительную поддержку отечественному семеноводству, сказал президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников на пленарном заседании в рамках Международной сельскохозяйственной выставке «ЮГАГРО-2023», пишет поле.рф. Целью такой поддержки является увеличение доли российских огурцов и томатов на прилавках магазинов. Ситников предложил компенсировать часть затрат производителям семян для защищенного грунта. Он отметил, что сегодня стоимость производства семян томата превышает доходность от продажи томатов премиального класса. Сейчас ассоциация обсуждает эти предложения с Минсельхозом.



Производители также отмечают, что невозможно одномоментно полностью локализовать производство семян овощей в России, так как это может поставить под угрозу продовольственную безопасность страны и экономическую деятельность сельхозкомпаний. Однако российские селекционеры могут продолжать разрабатывать новые гибриды в стране, а производство семян может быть организовано за ее пределами. Ситников напомнил, что тепличное овощеводство активно развивается уже семь лет, и за этот период площади теплиц выросли с 1,2 тыс. га до 3,2 тыс. га, в отрасль пришли инвесторы, в том числе зарубежные.



Говоря о российских компаниях, которые способны постепенно заместить импортные гибриды овощей, Ситников назвал компанию «Гавриш», которая за 30 лет создала порядка 600 гибридов, «которые не уступают, а по некоторым направлениям и превышают уровень зарубежных гибридов».



У российской селекции есть хорошие перспективы развития, но нет соответствующих мер поддержки от государства, считает доктор сельскохозяйственных наук, профессор, основатель селекционно-семеноводческой компании «Гавриш» Сергей Гавриш. Ранее он говорил, что помочь отрасли могло бы выделение субсидий только тем тепличным комплексам, которые используют семена отечественной селекции, писал «Агроинвестор».



Сейчас компания продает семена томата и огурца на 1-1,2 тыс. га защищенного грунта, это примерно 20-25% рынка России. «Почему больше не продаем? Трудно: надо выдерживать конкуренцию с десятком голландских фирм <...>. Государство делает вид, что у нас рынок: вам надо — вы и продавайте, вы добивайтесь», — рассказывал Гавриш. По его словам, нидерландские компании получают дотации на продажи семян за рубеж, российские семеноводы таких мер поддержки не имеют. При этом, покупая семена не отечественной селекции, тепличные комплексы делают вклад в развитии иностранной науки, а не российской.



Президент Владимир Путин ранее поставил задачу достигнуть 75%-ого уровня обеспеченности отечественными семенами российского рынка к 2030 году. На текущий момент приняты меры поддержки отрасли. По мнению аналитического центра семеноводческой компании RUSEED, важную роль играет поддержка научных исследований в области селекции семян, что поможет создать новые сорта семян с улучшенными характеристиками, такими как урожайность, устойчивость к болезням, а также предоставление субсидий и льготных кредитов для производителей семян на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Эти меры позволять достичь показателей доктрины продовольственной безопасности намного раньше.



В начале октября сообщалось, что Минсельхоз планирует определить квоты на импорт семян в 2024 году и выбрать компании-поставщики до конца текущего года. Итоговые параметры будут определены с учетом потребностей рынка, внутреннего производства семян и наличия у поставщика плана по локализации производства на территории России. С 1 октября этого года вступило в силу постановление правительства России о квотировании импорта семян.



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