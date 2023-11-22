Общественное голосование за кандидатов в номинации «Человек года» IV ежегодной национальной премии «Агроинвестор года — 2023» стартовало. Это единственная номинация, победитель в которой будет определен путем голосования пользователей на сайте премии «Агроинвестор года — 2023». Голосование продлится до 26 января 2024 года.



Претенденты на победу в данной номинации выдвинуты редакцией «Агроинвестора» и экспертным советом премии из числа ярких представителей сельскохозяйственной отрасли, с которыми ассоциируются изменения, нововведения и ключевые события в агропромышленной отрасли страны.



В этом году претендентами на получение премии стали:

Андрей Вовк, гендиректор «ФосАгро-Регион» - за развитие крупнейшей товаропроводящей сети в АПК и сервиса агрохиманализа почв;



Сергей Гавриш, основатель компании «Гавриш» - за создание и развитие самой крупной и успешной в России компании-производителя семян всех видов овощей, которая в 2023 году отметила 30 лет;



Владимир Зотов, председатель совета директоров «Агро-Белогорье» - за устойчивое развитие агробизнеса на приграничной территории и активную социальную работу компании;



Сергей Иванов, исполнительный директор ГК «Эфко» - за активную позицию в решении вопроса обеспечения населения продовольствием, развитие и поддержку инновационных продуктов;



Сергей Михайлов, гендиректор «Черкизово» - за всестороннее развитие компании и вклад в повышение продовольственной безопасности страны;



Кристина Романовская, гендиректор и владелица племхоза «Лазаревское» - за модернизацию бизнеса предприятия и активное развитие международного сотрудничества.



Отдать свой голос за любого из кандидатов можно на сайте премии.



Также до 29 декабря мы продолжает прием заявок на соискание премии от представителей агробизнеса и смежных отраслей в номинациях «Топ-менеджер года», «Запуск года», «Инновация года», «Экспортер года», «Социально-ответственная инициатива», «Надежный поставщик зерна» и «Продукция года».



Интеллектуальный партнер премии — компания «Технологии Доверия», партнер — «Деметра-Холдинг». Церемония награждения победителей состоится 29 февраля 2024-го в Москве.



Мы не берем взносы за подачу заявок; вы можете заполнить одну или несколько анкет в разных номинациях на сайте премии, независимо от масштабов вашего проекта. Цель Премии — популяризировать современное предпринимательство в АПК, выявить эффективные модели ведения бизнеса и привлечь внимание к наиболее ярким проектам, предпринимателям и руководителям компаний. Премия дает возможность объективно и по достоинству оценить талантливых бизнесменов, руководителей компаний, инвесторов и общественные фигуры, которые ведут деятельность на территории России, профессионализм которых является залогом успешного развития АПК.



По вопросам спонсорства и партнерства — Мария Морозова m.morozova@agroinvestor.ru

