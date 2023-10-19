«Магнит» вложит 1,4 млрд рублей в строительство тепличного комплекса в Краснодаре

Планируемый объем производства — 2,5 тысячи тонн зелени в год «Эко-Культура»

Строительство тепличного комплекса компании «Зелень Юга» (входит в «Магнит») в Краснодаре обойдется в 1,38 млрд руб., говорится в материалах на инвестиционном портале города. Площадь комплекса составит 12 га, планируемый объем производства достигнет 2,5 тыс. т зелени в год. «Магнит» планирует продавать выращиваемую продукцию под собственной торговой маркой. На данный момент ритейлер продает около 7,5 тыс. т зелени в год, новый тепличный комплекс позволит закрыть треть потребности сети в данной продукции.



Тепличный комплекс будет расположен в поселке Дорожном Карасунского округа Краснодара, его реализация запланирована на период с 2023-го по 2025 годы. Первый урожай будет собран в середине 2024-го. Строительство объекта было согласовано с властями Краснодара в апреле. Благодаря использованию современных технологий, в тепличном комплексе будет осуществляться полный цикл производства, независимо от погодных условий. Предполагается, что на предприятии будет создано 198 новых рабочих мест.



В пресс-службе «Магнита» уточнили «Агроинвестору», что компания планирует запустить центр зеленных культур на территории индустриального парка «Краснодар» в первом квартале следующего года, используя собственные инвестиции. Сначала предприятие будет фасовать покупное сырье, а к середине 2024 года соберет первый урожай и переключится на поставки собственной продукции. Новое предприятие «Зелень Юга» будет выращивать 10 видов зелени. Предприятие станет крупнейшим в своем сегменте на юге страны.



Учитывая, что компания «Зелень Юга» принадлежит «Магниту», проблем с квалифицированными кадрами у нее не возникнет, считает руководитель направления «Растениеводство» ГК «Интерагро» Наталья Давыденко. По ее словам, культура потребление зелени в России уже сформирована, поэтому проблем с реализацией товара не ожидается. Учитывая, что агрокомбинат «Московский» закрывает свои производственные площади по выращиванию зелени, освобождается большая ниша на рынке, отметила она.



Если компания взялась за реализацию такого проекта, значит у нее есть отработанная технология производства, список культур и сортов, которые они будут выращивать, продолжает Давыденко. Она подчеркнула, что Краснодарский край достаточно жаркий регион, поэтому важным для компании станет вопрос поддержания оптимального макроклимата. «Думаю, компания имеет в этом плане хороший опыт, который она сможет применить. По моему мнению, проект выглядит перспективным и станет успешным», — прокомментировала она «Агроинвестору».



«Магнит» владеет собственными предприятиями по выпуску продуктов питания. На территории индустриального парка компании в Краснодаре расположены два крупнейших пищевых производства — «Кубанский комбинат хлебопродуктов» и «Кондитер Кубани». Новый центр зеленных культур станет третьим собственным резидентом «Магнита» в этом парке. В 2022 году предприятия «Магнита» выпустили 111 тыс. т свежих овощей и фруктов, что на 9% больше, чем годом ранее. В грибном комплексе компания второй год подряд собирает урожай в 7 тыс. т, доля продаж этой продукции под собственным брендом «Магнит Свежесть» в магазинах сети превышает 60%.



В апреле ритейлер заявлял, что в 2023 году планирует расширить площадь обрабатываемых земель почти на 180 га. За счет вовлечения в оборот залежных земель общая площадь выращивания увеличится примерно до 3,7 тыс. га. Кроме картофеля, моркови и свеклы «Магнит» возделывает на своих полях пшеницу, сою и подсолнечник — это необходимо для соблюдения сбалансированного севооборота. Сбор картофеля, столовой свеклы и моркови в этом году планируется нарастить почти в 1,5 раза до 29,2 тыс. т, в том числе картофеля — до 20,6 тыс. т. Кроме того, в 2023 году «Магнит» планировал увеличить ассортимент выращиваемых культур за счет нишевых продуктов, спрос на которые растет.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

