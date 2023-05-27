В этом году потребление салатов может увеличиться на 5-7%

Производство листовых салатов в закрытом грунте составляет не более 20-25 тысяч тонн в год Pixabay

В 2023 году уровень потребления салатов в России может увеличиться на 5-7% в натуральном выражении. Этот показатель опережает рост потребления любых других овощей, рассказала «Агроинвестору» гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Она также сообщила, что производство мягких листовых салатов в закрытом грунте в России составляет не более 20-25 тыс. т в год. В открытом грунте выращивается примерно 50 тыс. т.



По оценке Решетниковой, товарное производство салатов в открытом грунте летом составляет не менее 60%. Еще 40% выращивается в закрытом грунте. «Это показатели в объемах. С точки зрения денег ситуация полностью противоположная, так как салаты, выращенные в открытом грунте, намного дешевле, чем в закрытом», — уточнила эксперт. Потребление листовых овощей в России — одно из новых направлений в питании россиян, говорит Решетникова. Оно начало развиваться только в XXI веке. В дальнейшем их потребление в нашей стране будет только расти, считает Решетникова.



Коммерческий директор «Интерагро» Роман Нуриев сказал «Агроинвестору», что объемы производства салатов и зелени в России сейчас увеличиваются. Крупные компании наращивают объемы выпуска, оснащают предприятия новыми линиями по сортировке и фасовке продукции. У потребителя уже сформировано представление о продукте, что снимает необходимость дополнительных вложений в маркетинг. По оценкам «Интерагро», российский рынок листового салата и зелени продолжит увеличиваться до 2030 года.



По данным ФТС, в январе-апреле 2023 года импорт салатных овощей в Россию составил 6,7 тыс. т ($8,6 тыс.). Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было ввезено 4,3 тыс. т ($6,5 тыс.). Основными поставщиками являются Китай, откуда было доставлено 1,2 тыс. т, Египет — 930 т и Турция — 878 т. Также Россия импортирует салаты из Узбекистана, Беларуси и Сербии. По прогнозам Россельхозбанка, к 2030 году порядка 70% употребляемого россиянами салата будет отечественного производства.



В апреле Россельхозбанк сообщал, что к 2030 году потребление зелени в России может увеличиться до 12 кг на человека по сравнению с 7-8 кг в 2023-м. По мнению аналитиков банка, увеличение производства салатов и зелени позволит удовлетворить растущий спрос на органические и здоровые продукты питания и будет стимулировать развитие и модернизацию отечественных тепличных комплексов. Производство «зеленых» культур в 2022 году составило более 42 тыс. т, причем свыше 75% объема пришлось на листовые салаты и зелень.



Ранее «Агроинвестор» писал, что компания «Экосалат» до 2027 года планирует построить в Башкирии предприятие по переработке, хранению и упаковке овощей открытого грунта, а также зелени. На реализацию проекта потребуется 1 млрд руб. инвестиций, 120 млн руб. из них уже вложено. Предполагается, что мощность нового комплекса составит 10 тыс. т продукции в год. Строительство начнется в 2024 году, через год будет возведена еще одна камера хранения, а на третьем этапе — цех по переработке и упаковке овощей.



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