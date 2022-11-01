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Грядки растут вверх. Вертикальные фермы расширяют экспансию в регионы

Арина Михайлова

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Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Глобальные тренды в развитии сити-фермерства укрепляются в России. В мире сектор прибавляет по 25% в год. Отечественному производству прогнозируют еще больший рост — до 35% ежегодно. К 2030 году вертикальным способом в стране будет выращиваться до 20 тыс. т зеленных и овощных культур. Главные перспективы эксперты видят в расширении этого сегмента бизнеса на уровне регионов, где пока действуют единичные проекты. Пока же основная доля городских ферм сосредоточена в Москве


Вертикальное фермерство — молодое направление сельского хозяйства, которое начало активно развиваться с 2011 года. Такие производства усиленно применяют инновационные технологии. С помощью интернета вещей и искусственного интеллекта на подобных предприятиях полностью автоматизированы полив, система освещения, внесение удобрений и сбор урожая. Вместо почвы используются питательные растворы на разных основах: воде, отходах жизнедеятельности рыб и креветок и т. д. Основная выращиваемая продукция — это зелень премиальных сегментов и салаты, например руккола и базилик, а также клубника, овощи и грибы. Чаще всего вертикальные производства создают в городских условиях, отсюда и второе название — сити-фермы.

Арина Михайлова 

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