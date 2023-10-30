Минсельхоз не будет принимать отдельную программу по развитию хмелеводства

В прошлом году в России собрали 218 тонн хмеля Pixabay

Минсельхоз не рассматривает разработку отдельной программы по хмелеводству или включение этого направления в Госпрограмму развития сельского хозяйства, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ассоциация производителей пива, солода и напитков (АПП) ранее сообщала, что разработала подпрограмму по развитию хмелеводческой отрасли в России, которая предполагает значительное расширение географии выращивания хмеля, увеличение площади хмельников и обеспечение хозяйств саженцами. Объем необходимой господдержки для отрасли оценивался в 9,5 млрд руб.



По оценке агроведомства, действующих мер поддержки хмелеводства достаточно. Действующая Госпрограмма развития сельского хозяйства уже предусматривает поддержку отрасли через льготное кредитование, также есть субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями, напомнил Минсельхоз. Также министерство рекомендовало крупнейшим производителям пива «принять непосредственное участие в финансировании закладки хмельников под потребности своих производственных программ», цитирует РБК. При этом ведомство обратило внимание, что в последние годы в России и так отмечается рост площадей хмельников. В частности, инвестпроекты в хмелеводстве реализуются в Краснодарском крае, Липецкой области, Чувашии и других регионах.



По данным Росстата, площадь хмельников по итогам 2022 года составила 328 га против 215 га в 2021-м, в том числе в плодоносящем возрасте — 144 га (133 га в 2021-м). Объем валового сбора хмеля был на уровне 218 т (196 т годом ранее). Потребность пивоваров в хмеле оценивается минимум в 4,6 тыс. т в год. Импорт хмеля и хмелепродуктов по итогам прошлого года составил 4,4 тыс. т на $60,7 млн.



АПП считает, что действующих мер поддержки недостаточно. Для решения проблемы зависимости от импорта хмеля ассоциация и НИФИ Минфина разработали проект программы по развитию хмелеводства на 2024-2030 годы. Она включает производство саженцев и выращивание хмеля, его переработку, а также поставку пивоваренным компаниям. В рамках поддержки предполагалось составить перечень подходящих для выращивания в России сортов хмеля, а также создать лаборатории, маточники и питомники, где будут выращиваться саженцы. Также разработчики планировали определить перечень регионов и земель, наиболее подходящих для выращивания хмеля, и создать реестр необходимой для отрасли техники и перечень предприятий, которые будут ее выпускать.



Проект подпрограммы предполагал, что хмелеводы смогут получать субсидии из федерального бюджета на создание хмельников (установку и реконструкцию шпалер), льготные кредиты на покупку иностранной техники, а также компенсацию затрат на создание или модернизацию селекционных центров, складов для хранения хмеля и продуктов его переработки и на другие цели. Эти меры, по расчетам авторов документа, могли позволить к 2030 году увеличить площадь выращивания хмеля до 3,2 тыс. га, а его урожай до 3,8 тыс. т.



Как ранее писал «Агроинвестор», агрохолдинг «Грейнрус», ведущий российский производитель солода, может расширить площадь своего хмельника в Краснодарском крае до 1 тыс. га. В перспективе компания рассчитывает получать до 2 т/га готового сухого хмеля, то есть в случае расширения проекта — до 2 тыс. т в год. Сейчас хмель в компании высажен на 186 га. Стоимость закладки 1 га хмеля «Грейнрус» оценивал примерно в 5,5 млн руб.



Заместитель руководителя проекта «Грейнрус Хмель» Сергей Приказчиков отмечал, что хмелеводство — очень дорогая отрасль, в том числе из-за высокой зависимости от импортных составляющих. Компания вложила в проект около 1 млрд руб. В числе сложностей, с которыми «Грейнрус» сталкивается при реализации проекта, Приказчиков называл отсутствие понимания того, как хмелеводческая отрасль должна развиваться в стране. «Нет концепции, сообщество хмелеводов фактически отсутствует, стоимость проектов высокая», — рассказывал он. Также нет ясности с господдержкой и субсидиями, кроме того, в отрасли нет квалифицированных кадров.



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