Белгородский агрохолдинг займется производством хмеля в Липецкой области

Сейчас в России производят не более 5% хмеля от потребности рынка Pixabay

Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» планирует возродить хмелеводство в Липецкой области. Этой осенью компания заложит в поселке Колодезское (входит в границы населенного пункта Хмелинецкий) 24 га агрокультуры, в следующем году — еще 16 га. Всего под выращивание 400 т хмеля в год будет отведено 200 га. Кроме того, компания планирует возвести винокуренный завод с годовым объемом производства 880 тыс. л полугаров, создать пруды с годовым производством 80 т рыбы лососевых и осетровых пород и пивоварни емкостью 100 тыс. л пива в год. Инвестиции в агропромышленное производство составят 1,5 млрд руб., пишет «Абирег». Еще 1,6 млрд руб. компания планирует вложить в туристический комплекс, центром которого станет гостиница. Срок окупаемости проекта — шесть лет, первый этап работы будет завершен в 2025 году.



«БЭЗРК-Белгранкорм» — крупный вертикально интегрированный агрохолдинг. Основные направления деятельности — производство мяса птицы (пятое место в стране по итогам 2022 года, бренд «Ясные зори»), свинины (входит в топ-20), говядины, молока, зерна и комбикормов. Также компания занимается мясопереработкой. В состав агрохолдинга входят более 40 подразделений, расположенные Белгородской и Новгородской областях.



Партнер консалтинговой компании «НЭО» Альбина Корягина говорит, что показатели сбора и импорта хмеля, а также финансовые результаты этого направления очень волатильны от года к году. По ее словам, продажи этой агрокультуры в России имеют тенденцию к снижению. Так, если в 2020 году его продажи выросли на 56% по сравнению с 2019-м (до 673,1 млн руб.), то в 2021-м прирост показал только 16,6% (до 784,7 млн руб.), а в 2022-м и вовсе было отмечено снижение на 0,2% (до 782,9 млн руб.). Динамика импорта хмеля, по словам Корягиной, в зависимости от года может отличаться кратно. Так, в 2020 году его поставки в Россию составили 2,8 тыс. т, в 2021-м — 1,1 тыс. т, а в 2022-м импорт вырос на 292% до 4,1 тыс. т. «Поэтому данное направление растениеводства подвержено значительными колебаниями как рыночного характера, так и по объемам урожая культуры. Бизнес по выращиванию хмеля высоко рискован и имеет смысл вести его на долгом горизонте планирования», — прокомментировала «Агроинвестору» Корягина.



Сегодня объем производимого в России хмеля составляет около 218 т — это не более 5% от потребностей, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей пива (АПП) Вячеслав Мамонтов. По его словам, в условиях санкционного давления, нарушения сложившихся логистических цепочек поставок сырья, оборудования и технологий, задача обеспечения пивоваренных предприятий хмелем с перспективой полной независимости индустрии от импортных хмелепродуктов стоит особенно остро.



В АПП отмечают, что в связи со стабильными потребностями пивоваров в хмеле требуется предпринять конкретные шаги, способствующие развитию хмелеводства в России. Для этого ассоциация разработала программу, которая подразумевает значительное увеличение площадей хмельников и обеспечение хозяйства саженцами. Например, для того, чтобы к 2030 году получать стабильные урожаи хмеля в необходимом для пивоваров объеме, до 2024-го нужно увеличить площади хмельников до 4 тыс. га. Для этого следует расширить географию выращивания культуры в регионах с подходящими климатическими условиями. Среди них — Курская, Липецкая, Воронежская, Орловская, Белгородская области. Сегодня хмель в основном выращивается в Чувашии и Алтайском крае. Также крупный проект в Краснодарском крае реализует холдинг «Грейнрус».



Кроме того, АПП выступает за увеличение ассортимента выращиваемых сортов хмеля, сейчас в России их зарегистрировано всего 26. Кроме того, отмечают в ассоциации, недостаточно действующих мер господдержки и стимулирования отрасли. Необходимо расширить перечень инструментов и размер финансовой помощи, в том числе за счет субсидий на закладку хмельников, создание инфраструктуры по переработке хмеля и закупку дорогостоящего оборудования.



В пресс-службе «Объединенных пивоварен Хейнекен» (ОПХ) «Агроинвестору» сказали, что позиция компании абсолютно созвучна с позицией АПП. «Мы выступаем за поддержку и развитие отрасли хмелеводства в России. Того хмеля, который сейчас производится в России не хватает, чтобы покрыть нужны компаний», — отметили в пресс-службе. Главный пивовар ОПХ Сергей Василевский добавляет, что пивовары крайне щепетильны к выбору компонентов. По его словам, для придания аромата и горчинки нужен хмель определенных сортов и купажей. Также, поскольку пиво — живой продукт, наличие качественного хмеля — естественный фактор стойкости напитка, добавляет он.



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