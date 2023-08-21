«Грейнрус» может расширить площадь хмельника в Краснодарском крае до тысячи гектаров

Потребность России в хмеле оценивается в 8 тысяч тонн Т. Кулистикова

Агрохолдинг «Грейнрус», ведущий российский производитель солода, может расширить площадь своего хмельника в Краснодарском крае до 1 тыс. га. В перспективе «Грейнрус» рассчитывает получать до 2 т/га готового сухого хмеля, то есть в случае расширения проекта — до 2 тыс. т в год. Потребность России в хмеле составляет около 8 тыс. т в год, за счет внутреннего производства сейчас обеспечивается всего примерно 3%. «Хмельник площадью в 1 тыс. га хорошо укладывается в планы импортозамещения», — рассказал «Агроинвестору» заместитель руководителя проекта «Грейнрус Хмель» Сергей Приказчиков.



Сейчас хмель в компании высажен на 186 га, убирать урожай в этом году планируется с 70 га. Агроном компании Дмитрий Логвинов предварительно оценивает потенциальную урожайность на уровне 0,8 т/га. Растения пока молодые — лозам менее двух лет, тогда как на максимальные показатели хмель выходит на четвертый-пятый год, уточняет он. Хмельник может расти несколько десятилетий, однако коммерчески оправдано выращивать его 15-20 лет, хотя требования рынка — спрос и мода на новые сорта — могут сокращать цикл, и тогда растения выкорчевывают раньше.



Стоимость закладки 1 га хмеля компания оценивает примерно в 5,5 млн руб. «Будем пытаться получить субсидии, хотя это непросто, есть бюрократические нюансы, поскольку, например, основные затраты по уже высаженным участкам у нас пришлись на 2021 год и по ним, наверное, субсидии будут меньше, чем могли бы быть», — рассуждает Приказчиков. Для выращивания хмеля компания использует шпалеры и автоматическую систему подземного капельного орошения с возможностью внесения удобрений.



В целом, по оценке Приказчикова, хмелеводство — очень дорогая отрасль, в том числе из-за высокой зависимости от импортных составляющих. В частности, это касается посадочного материала, который сейчас доставить из-за рубежа невозможно. Сейчас «Грейнрус» размножает хмель самостоятельно в питомнике. Для закладки новых площадей используются ризомы (продукты обрезки главных корневищ, которые получают во время осенних и весенних полевых работ), также размножают хмель путем зеленого черенкования — весной обрезают боковые стебли, которые затем укореняют. Приживается примерно 70-80% растений. Такой хмель первый год жизни проводит в теплице: растения, полученные путем черенкования, слабые и если сразу после укоренения высадить их в открытый грунт, то они погибнут. В перспективе «Грейнрус» также планирует использовать микроклональное размножение, но это требует времени и денег, отмечает Приказчиков.







«Когда мы создавали проект, мы предполагали, что у нас будет некая пропорция по сортам — одного больше, другого меньше. Когда начали высаживать, поняли, что разные сорта чувствуют себя по-разному. Кроме того, у нас изменились представления о том, какие сорта больше востребованы рынком, — продолжает он. — К сожалению, ситуация складывается так, что хотя у нас и есть свой посадочный материал, но нужны еще и новые сорта, и невозможность их приобрести может сдерживать развитие проекта». Сейчас компания выращивает девять наиболее популярных у пивоваров сортов.



Полевая техника, оборудование для сушки и грануляции хмеля тоже импортные. «Сейчас в разы больше времени, чем раньше, уходит на то, чтобы что-то достать и привезти, нельзя как раньше просто купить необходимое оборудование и технику, — делится Приказчиков. — Основные игроки на этом рынке — США и Германия, также будет расти китайское производство». Производство отдельных компонентов компания пытается локализовать, а в перспективе рассчитывает и на полную локализацию, добавляет региональный руководитель проекта «Грейнрус Хмель» Сергей Сергиенко. Компания использует небольшие тракторы с двигателями под 90 л.с. и мощной гидравликой, поскольку общая зеленая масса хмеля достигает 60 т/га: стандартные МТЗ и Кировцы для уборочных работ не подходят из-за недостаточно мощной гидравлической системы, и агрохолдинг уже обращался к производителям с просьбой сделать нужные машины, уточняет он.



В прошлом году «Грейнрус» собрал первый урожай хмеля с саженцев, высаженных осенью 2021 года на площади 70 га, хотя, как отмечают специалисты агрохолдинга, первый урожай лучше не собирать. Однако компания решила отработать технологию гранулирования и выпустила около 500 кг готового хмеля, а также сделала пробную варку пива. Сейчас у «Грейнрус» работает небольшой гранулятор производительностью 150-200 кг в час, в перспективе планируется установка более мощного — на 1,5 т в час. Также сейчас монтируется комбайн для очеса шишек хмеля с лозы производительностью 2 тыс. лоз в час, в перспективе возможна установка десяти таких комбайнов на пяти складах. Действующий комбайн может обрабатывать 500 лоз в час. Хотя он менее мощный, но зато более деликатный, и отход по шишке там меньше, рассказывает руководитель «Грейнрус Хмель» Денис Кудрявцев.



В штате «Грейнрус Хмель» работает 30 человек, в сезон дополнительно привлекается еще до 150-200. Кадры — еще одна проблема отрасли. Чувашия, где хмель занимает 125 га, тогда как в 1980-м площадь хмельников была на уровне 2,5 тыс. га, в этом плане не помощник: там специалистов тоже почти не осталось, отмечает Приказчиков. «Кадры ищем сами. Например, нашего агронома нашли через немецких партнеров: во время обучения он проходил практику в Германии», — добавляет он.







Несмотря на все сложности, специалисты «Грейнрус» уверены, что запуск промышленного производства хмеля в Краснодарском крае (а состав почвы в регионе больше всего соответствует почвам немецкого Халлертау, района Баварии) — важный шаг в импортозамещении для обеспечения российских производителей пива и пивобезалкогольной продукции качественным сырьем отечественного производства.



Между тем, Ассоциация производителей пива, солода и напитков (АПП) сообщила, что разработала Подпрограмму по развитию хмелеводческой отрасли в России, которая предполагает значительное расширение географии выращивания хмеля в России, увеличение площади хмельников и обеспечение фермерских хозяйств саженцами. Действующих мер по развитию хмелеводства, особенно в части переработки хмеля и хмелепродуктов, — на данный момент не хватает и нужна комплексная государственная программа, отметил исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов.



Например, для того, чтобы к 2030 году получать стабильные урожаи хмеля в необходимом для пивоваров объеме, до 2024 года нужно увеличить площади хмельников до 4 тыс. га. Для этого следует расширить географию выращивания этой культуры в регионах с подходящими климатическими условиями, например, в Курской, Липецкой, Воронежской, Орловской, Белгородской областях. Сейчас хмель в основном выращивается в Чувашии и Алтайском крае. «Также мы выступаем за увеличение ассортимент выращиваемых сортов хмеля. Сейчас в России зарегистрировано 26 сортов, но для того, чтобы закрыть потребности для производства многообразия видов пива — этого не хватает», — подчеркнул Мамонтов.



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