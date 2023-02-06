Российско-чешская компания будет выращивать хмель в Воронежской области

В России в 2022 году собрали порядка 200 тонн хмеля Pixabay

MBB Group, российское представительство чешской компании Hakus a.s., собирается выращивать хмель в Воронежской области. В случае успешной реализации проекта, в регионе будут производить 1,8-2,3 тыс. т хмеля в год, что составляет примерно 30% потребности российских пивоваров в этом сырье, сказал во время рабочей встречи Торгово-промышленной палаты Воронежской области гендиректор MBB Group Ян Стуна.



Стуна рассказал, что специалисты из Чехии уже осмотрели четыре потенциальные площадки для выращивания хмеля и убедились, что они подходят для этих задач. Площадки находятся в Бобровском районе Воронежской области, территория каждой из них составляет около 320 га. Изначально для выращивания хмеля кроме Воронежской MBB Group рассматривала также Курскую, Белгородскую и Липецкую области, так как по почвенным и климатическим характеристикам они подходят для выращивания сортов, с которыми работает чешская агрокомпания, уточнил «Агроинвестору» Ян Стуна. В итоге выбрали Воронежскую область, потому что глава региона Виктор Логвинов готовит целевую программу поддержки производителей хмеля, а глава Боровского района Анатолий Балбеков предоставил землю под эту программу.



Предприниматель намерен заложить первые 100 га хмеля осенью 2023 года и в дальнейшем высаживать 240 га хмеля в год. Посадочный материал будет поставляться из Чехии и Германии. Ожидается, что в производство хмеля в Воронежской области будет инвестировано от 700 млн руб. до 1,2 млрд руб. в год в течение шести лет. Средства также пойдут на создание инфраструктуры для переработки сырья и его хранения.



«Все инвестиционные расчеты пока готовим без учета государственной поддержки, но [будем рады] возможности получить поддержку для возведения многолетних конструкций (хмельник строится на 40-50 лет), посадки многолетних растений (хмель высаживается на 20-25 лет), возвращения земли в севооборот и приобретения спецтехники (хмелевой стационарный комбайн и хмелевая сушилка). И очень важно для возрождения хмелевой отрасли получить возможность льготного кредитования на восемь лет. Эти субсидии помогут отечественному производству хмеля в Воронежской области, сократят срок возврата инвестиций и ускорят реализацию программы [импортозамещения хмеля], которая жизненно необходима российским пивзаводам», — рассказал Ян Стуна.



Он также добавил, что при стандартных условиях инвестиции в выращивании хмеля окупаются в течение семи-восьми лет и дальше в течение 14 лет работают на инвестора без необходимости проведения капитального ремонта. Сегодня можно достичь возврата инвестиций в течение пяти-шести лет и затем 18 лет они будут работать на инвестора. При правильной поддержке эти периоды сократятся до трех-четыре лет и увеличатся до 22 лет соответственно, подчеркивает глава MBB Group.



Согласно данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile , ООО «МББ Групп» зарегистрировано в 2010 году в Москве, уставный капитал составляет 1 млн руб. По итогам 2021 года выручка компании составила 71 млн руб., чистая прибыль — 113 тыс. руб.



Потребление хмеля и перспективы хмелеводства в России

Основным российским регионом-производителем хмеля является Чувашия. По словам главы региона Олега Николаева, на республику приходится более 90% от всего хмеля, выращиваемого в стране. В 2022 году в Чувашии урожай хмеля составил 194,8 т, на 27% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении регионального министерства сельского хозяйства. Из этого объема около 20 т получила местная пивоваренная компания «Букет Чувашии».



C осени 2021 года проект по выращиванию хмеля в Краснодарском крае реализует компания «Грейнрус», которая в прошлом году собрала первый урожай с площади 70 га. В будущем «Грейнрус» намерен разбить хмельники на 160 га и добиться годового урожая в 400 т.



Рассуждая о перспективах производства хмеля в России, Ян Стуна отмечает, что изменение климатических условий делает выращивание хмеля в Чехии и Германии более рискованным. По его словам, в 2022 году в Европе был самых плохой урожай хмеля за последний 50 лет — на уровне 55% от среднего 10-летнего урожая. Комбинация неурожая и политики может привести к прекращению поставок хмелепродуктов в Россию или по меньшей мере к росту стоимости этого сырья. Поэтому сейчас есть шанс перейти на отечественное производство хмеля, отмечает он.



По данным Союза российских пивоваров (СРП), озвученных в апреле 2022 года, в стране потребляется примерно 7-7,5 тыс. т хмеля в год, из которых 98% импортируется. Основные поставщики хмеля на российский рынок — Германия, Беларусь (учитывая реэкспорт), США, Чехия и Китай.



«Мы заинтересованы в использовании российского сырья и снижении зависимости от импорта, однако сейчас локальные фермеры не могут удовлетворить наши запросы по поставкам хмеля, — прокомментировал «Агроинвестору» специалист по обеспечению качества сырья и упаковочных материалов компании «Объединенные Пивоварни Хейнекен» Андрей Палеха. — Первый стоп-фактор — недостаточность собираемого урожая. Кроме того, мы обращаем внимание на стабильное содержание альфа-кислоты в сырье, она отвечает за горечь, также нам важна ароматность, свойственная определенным сортам».



Весной прошлого года СРП обращался в Минсельхоз с просьбой разработать государственную программу поддержки отечественных производителей хмеля. В частности, предлагалось засаживать хмелем ежегодно 50 га и компенсировать инвесторам 70% затрат. Союз не ответил на запрос «Агроинвестора» относительного перспектив разработки программы.



В Ассоциации производителей пива (АПП) считают, что в России для закрытия внутренних потребностей в хмеле необходимо выращивать его на площади 4-5 тыс. га. А для этого необходимо увеличить господдержку и направить ее на субсидирование покупки техники и саженцев. Потребуется порядка 10 лет для того, чтобы наладить в России производство хмеля в промышленных масштабах, объема которого хватит для обеспечения потребностей пивоваренной отрасли, оценивает АПП.



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