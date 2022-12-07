«Агроэкспорт» оценил потенциал экспорта пива в Китай

Преобладающим каналом реализации пива в Китае является сектор HoReCa flickr.com

Расчетный потенциал поставок пива из России в Китай оценивается в $50 млн в год, говорится в обзоре центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе. В 2021 году вывоз пива из России в Китай составил $26,4 млн против $17,5 млн годом ранее. Аналитики отметили, что импортная продукция занимает около 1% китайского рынка пива, однако ввиду значительной емкости рынка в абсолютном выражении объемы ввоза существенные.



Согласно обзору, в 2017—2021 годах лидерами по экспорту пива в Китай в стоимостном выражении были Германия (20,6% в общих поставках), Бельгия (16,7%) и Мексика (11,3%). Однако поставки из Германии за этот период сократились на 30,1%, из Мексики — на 27,6%. В то же время из Бельгии выросли в 1,7 раза. В натуральном выражении лидирующие позиции также заняли Германия (32,8%), Бельгия (9,7%) и Мексика (8,4%). Россия расположилась на пятом месте с показателем 36,3 тыс. т по итогам 2021 года, что соответствует доле импорта в 6,8%. При этом еще в 2017 году поставки из России составляли 19,4 тыс. т, однако в последующие годы выросли до 34 тыс. т.



Самое дорогое пиво поставляют Франция и Бельгия, его цена в 1,7-1,8 раза выше средней мировой. Экспорт из России относится к сегменту недорогой продукции: цена российского пива на 45,6% ниже средней. В 2021 году средняя цена за тонну пива на базисе поставки CIF составила $1,3 тыс., увеличившись на 13,8% по сравнению с предыдущим годом. В 2017—2021 года среднегодовой темп роста составил 6,5%.



Преобладающим каналом реализации пива в Китае является сектор HoReCa, в 2021 году на него пришлось 66,2% продаж в стоимостном выражении. Оставшаяся часть приходится на розничную торговлю, представленную несетевыми продуктовыми магазинами (45,2% от розничного объема), супермаркетами (32,6%), гипермаркетами (10,4%) и электронными торговыми площадками (5,2%).



Гендиректор компании Rusfair (дистрибутор российской продукции под своим брендом в Китае) Валерий Кайгородов, слова которого приводятся в обзоре, считает, что китайский рынок пива растущий, а значит привлекательный для российских экспортеров. «Уже сегодня мы все чаще встречаем в Китае различные категории и форматы пива, привезенного из России, — и в ПЭТ-бутылке, и в банке, и в стекле. Крепкое пиво <…> набирает популярность», — сказал он.



По его мнению, реализация потенциала российского экспорта лежит в области построения имиджа отечественного пива «как разнообразного, на натуральной основе». Кайгородов отметил, что рынок Китая сейчас переживает трансформацию в части потребительских привычек. В разрезе сортов пива китайцы отдают предпочтение лагеру, IPA, также набирает популярность фруктовое пиво.



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