«Грейнрус» инвестировал в закладку хмельника 1 млрд рублей

Потребность российского пивоварения в хмеле оценивается примерно в 6 тысяч тонн Pixabay

По разным оценкам, в России производится 3-5% хмеля от объема его потребления, остальной объем импортируется. Соответственно, развитие данного направления выглядит очень привлекательно. Компания «Грейнрус», которая занимается производством солода, растениеводством и трейдингом, решила освоить пока еще свободную нишу и в этом году собрала первый товарный урожай хмеля в Краснодарском крае. Идея выращивания хмеля пришла на одном из советов директоров компании около трех лет назад, реализация проекта началась в 2021 году, рассказал заместитель руководитель хмелеводческого проекта группы компаний «Грейнрус» Сергей Приказчиков на конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство».



Хотя раньше в России хмелеводство было развито, на сегодняшний день общие площади хмельников в стране составляют менее 300 га. «Кроме того, основным хмелеводческим центром является Чувашия, где из-за климата вызревают не все сорта данной культуры», — отметил Приказчиков. Хмели бывают горькие и ароматические: первые в основном используются для промышленного пивоварения, вторые — для крафтового. При этом, подчеркнул Приказчиков, для горького хмеля в Чувашии холодно. «Основные страны-производители хмеля — Германия и США, там выращивается около 80% данной культуры», — привел данные он. По почвенно-климатическим условиям Краснодарский край напоминает Баварию и еще в большей степени — Северо-Запад США.



Сейчас на Кубани у «Грейнрус» 186 га земли под шпалерами для хмельников, из них хмельники заложены на 130 га. На закладку шпалерной системы компания потратила около 1 млрд руб. «То есть погектарные затраты превысили 5 млн руб., — уточнил Приказчиков. — Однако это цены тех лет, когда затраты были сделаны, сейчас они будут больше».



Хмель — нишевая культура, однако площадь выращивания в 186 га — это очень мало, считает Приказчиков. «По нашим оценкам, потребность российского пивоварения в хмеле составляет около 6 тыс. т, соответственно, при максимальной урожайности в 20 ц/га для обеспечения потребностей рынка необходимо выращивать эту культуру на площади не менее 3 тыс. га, если мы хотим заместить импорт», — добавил он. Поэтому в планах компании — расширить площади под хмелем до 1 тыс. га — это примерно 25-30% рынка.



В числе сложностей, с которыми сталкивается компания при реализации проекта — отсутствие понимания того, как хмелеводческая отрасль должна развиваться в стране. «Нет концепции, сообщество хмелеводов фактически отсутствует, стоимость проектов высокая», — перечислил Приказчиков. Также нет ясности с господдержкой и субсидиями. Кроме того, нет квалифицированных кадров. «Можно убедить инвестора, найти менеджера, который возьмется за проект с энтузиазмом, но этого недостаточно», — подчеркнул он. Еще одна проблема — недоступность посадочного материала, импортное перерабатывающее оборудование и полевая техника.



В Германии и Чехии все отраслевые проблемы решаются через хмелеводческие сообщества и кооперативы. «Такие организации выполняют очень важную функцию — они являются модераторами в отношениях между хмелеводами и правительством», — знает Приказчиков. Тем не менее, добавил он, у компании на сегодня есть понимание, как развивать производство хмеля, и что именно нужно дополнительно проработать, чтобы выйти на запланированные объемы производства этой культуры.



Европейские климатологи выяснили, что дальнейший рост температуры и снижение уровня осадков в Центральной Европе приведет к снижению урожайности хмеля на 4-18%, а также к падению концентрации важных для пивоварения альфа-кислот в нем на 20-31% к 2050 году, пишет Nature Communications. Это будет особенно характерно для южных регионов Германии, а также Словении, тогда как Чехия и северная Германия меньше пострадают от подобных последствий глобального потепления. Подобные изменения в урожайности и свойствах хмеля, по мнению ученых, будут связаны с ранним началом созревания агрокультуры, а также с учащением и усилением засух в Центральной Европе.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

