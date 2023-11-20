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Минсельхоз введет целевое льготное кредитование для производителей бройлера

Кредиты могут начать выдавать с 1 декабря

| Агроинвестор |

За десять месяцев производство птицы на убой в сельхозорганизациях выросло на 0,2%
За десять месяцев производство птицы на убой в сельхозорганизациях выросло на 0,2%

Для дополнительной поддержки производства мяса бройлеров подготовил проект приказа, предусматривающего расширение направлений целевого использования льготных инвестиционных кредитов отдельно для этого сектора. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Утверждение приказа будет способствовать увеличению производства бройлеров, говорится в сообщении ведомства.

С 1 декабря 2023 года по 31 декабря 2024-го производителям мяса бройлеров и продуктов его переработки будут доступны инвестиционные кредиты на срок от двух до пяти лет на приобретение техники и оборудования для производства и переработки мяса бройлеров (в том числе оплату таможенных пошлин и НДС за поставки оборудования). Кредиты сроком от двух до восьми лет можно будет получить на строительство, реконструкцию и модернизацию бройлерных птицекомплексов, следует из проекта приказа.

В целом производителям мяса птицы и яиц доступен целый ряд инструментов государственной поддержки, обращает внимание . Среди них субсидии на страхование поголовья, компенсация части затрат и льготное инвестиционное кредитование на строительство и модернизацию племенных репродукторов в бройлерном птицеводстве, льготные краткосрочные кредиты на закупку компонентов кормов и другие меры.


В конце октября президент Владимир Путин обратил внимание, что курица с начала года подорожала более чем на 27%. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев пояснил, что это результат небольшого снижения производства, однако птицеводы, «чувствуя свою социальную ответственность», начали снижать цены. Тем не менее, для повышения обеспеченности внутреннего рынка предложил установить временный запрет на экспорт мяса птицы и яиц с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024-го.

Кроме того, и Минпромторг решили стимулировать производителей птицеводческой продукции и торговые сети заключать долгосрочные договоры на поставки, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и цены в рознице. Также агроведомство отмечало, что с основными производителями согласован план по дополнительному увеличению объемов выпуска мяса бройлера для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. По итогам года министерство ожидает сохранения положительной динамики в секторе.

По данным , производство птицы на убой в сельхозорганизациях за январь-октябрь составило 5,37 млн т в живом весе — на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в октябре по сравнению с октябрем 2022-го было зафиксировано снижение на 1,3%. За неделю с 8 по 13 ноября средние розничные цены на мясо кур увеличились на 0,31%, по сравнению с декабрем 2022-го — на 30,06%.

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