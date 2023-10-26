Минсельхоз планирует временно запретить экспорт некоторых видов мяса птицы и яиц

По итогам января-июля экспорт мяса птицы в дальнее зарубежье сократился на 7% по сравнению с прошлым годом Ю. Эйвазова

Минсельхоз подготовил проекты постановлений правительства о запрете экспорта пищевых яиц и некоторых видов мяса птицы. Документы опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов. Министерство объясняет это необходимостью предотвратить рост цен и возможный дефицит этих продуктов. По данным Минсельхоза, цены на яйца выросли на 24% по сравнению с прошлым годом, мясо птицы подорожало на 25,3%. Это связано с уменьшением объемов производства и увеличением себестоимости продукции на фоне высокого курса доллара.



Также ведомство отметило, что текущая ситуация способствует привлекательности экспорта продукции по сравнению с поставками на внутренний рынок, что создает угрозу продовольственной безопасности России. «Учитывая изложенное, в целях сдерживания роста потребительских цен на социально значимую продукцию и недопущения дефицита предлагается установить временный запрет на вывоз отдельных видов мяса птицы за пределы территории Российской Федерации сроком на шесть месяцев», — говорится в обосновании о необходимости подготовки документа. На какие именно виды мяса птицы будет распространяться временный запрет на экспорт — не уточняется.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА «Новости», сказал, что правительство должно оперативно принимать меры по регулированию рынка экспорта мяса птицы. «Это тема Минсельхоза, это его прерогатива. Как раз Владимир Путин говорил о том, что правительство должно оперативно принимать меры по регулированию рынка. Кроме того, там должны быть меры по регулированию селекционного всего потенциала и так далее», — сказал Песков в ответ на вопрос о мнении Кремля по поводу предложения Минсельхоза ограничить экспорт некоторых видов птицы. Песков добавил, что министерство «четко выполняет свои функции». Накануне в ходе совещания с правительством глава государства обратил внимание на удорожание курицы и сказал, что правительство должно вовремя включать «известные механизмы», чтобы избежать роста цен.



По данным участников рынка, на которые ссылается «Коммерсантъ», к 22 октября оптовая стоимость тушки бройлера в Центре была на уровне 210 руб./кг против около 215 руб./кг неделей ранее. Стоимость филе в оптовом звене оставалась на уровне 385 руб./кг. По информации Росстата, производство охлажденного мяса птицы в сентябре составило 272 тыс. т, что на 4,1% и 1,8% меньше сентября 2022 года и августа 2023-го соответственно. За январь-сентябрь этого года производство выросло на 0,7% до 2,6 млн т. Накануне статведомство также сообщало, что на прошлой неделе больше всего из продуктов питания подорожали яйца (на 2,45%). С начала 2023 года цены на них выросли на 15,87%.



По информации «Коммерсанта», по итогам января-июля экспорт мяса птицы в дальнее зарубежье сократился на 7% по сравнению с прошлым годом, составив 148 тыс. т. Свыше 78 тыс. т было отправлено в Китай, свыше 30 тыс. т — в Саудовскую Аравию, по более чем 6 тыс. т — в Азербайджан, Вьетнам и Узбекистан. Экспорт пищевого яйца в 2022 году Росптицесоюз оценивал в 570 млн штук при внутреннем производстве 46,1 млрд штук.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев сказал изданию, что, исходя из указанной Минсельхозом необходимости сдерживания цен на социально значимую продукцию, под экспортные ограничения могут попасть тушки бройлера и, возможно, окорочка. По его словам, в основном эта продукция поставляется в Саудовскую Аравию и Казахстан. Ранее экспорт тушки бройлера ограничивала Белоруссия для поддержки своего внутреннего рынка, что также повлияло на рост цен на мясо птицы в России. Давлеев считает, что эффект для внутреннего рынка может быть не очень заметным, учитывая, что более 50% экспорта мяса птицы приходится на Китай, куда в первую очередь поставляются субпродукты: лапки и части крыльев.



Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева сказала РИА «Новости», что беспокоиться рынку не о чем, рынок яйца и мяса птицы в России стабилен и обеспечен собственной продукцией. «На сегодня никаких проблем относительно птицеводческой продукции на продовольственном рынке нет, и не может быть. У птицеводов есть все возможности и резервы для удовлетворения потребностей нашего населения», — заверила Бобылева.



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