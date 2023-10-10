«Дамате» начнет экспортировать мясо утки в Китай

В 2022 году «Дамате» увеличила производство мяса утки на 65% «Дамате»

Предприятие ГК «Дамате» из Ростовской области «Новые утиные фермы» получило разрешение на экспорт мяса и субпродуктов утки в Китай, сообщила пресс-служба компании. Там отметили, что это стало возможным благодаря одобрению профильным ведомством комплекса по производству утки «Дамате» главным таможенным управлением КНР. Теперь компания может начать поставки продукции в страну и уже ведет переговоры с китайскими компаниями.



Перед получением разрешения была проведена аттестация предприятия, которая подтвердила высокое качество и безопасность продукции, а также соответствие требованиям Китая. «Дамате» уже экспортирует мясо утки в другие страны, включая Объединенные Арабские Эмираты, имеет разрешения на поставки в государства Евразийского экономического союза и еще 33 страны.



В 2022 году «Дамате» увеличила производство мяса утки на 65% до 17,9 тыс. т в убойном весе, или 24,5 тыс. т — в живом. Компания реализует продукцию из утки под брендом «Озерка», включая целые тушки, разделку, полуфабрикаты и субпродукты. Продажи утки осуществляются как через розничные сети (около 80%), так и через сегмент HoReCa. Канал HoReCa является основным драйвером развития продаж утки, однако сетевой ритейл также увеличивает объемы продаж, так как потребители все чаще покупают утку для домашнего приготовления.



Объем российского рынка мяса утки за последние три года значительно вырос, сообщала в июле аналитическая компания BusinesStat. В 2020 году было продано 13,7 тыс. т этого вида мяса, в 2021-м — 24,5 тыс. т, а в 2022-м — уже 35,5 тыс. т. Этот рост объясняется насыщением рынка мяса курицы и увеличенным интересом потребителей к нетрадиционным видам мяса птицы. При этом, поскольку в 2019 году продажи мяса утки сократились на 40% до 11,5 тыс. т, текущий рост аналитики называют восстановительным.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев ранее оценивал экспортный потенциал мяса утки в 10-20 тыс. т в год, «если удастся решить вопросы по доступу на рынки других стран». При этом он не исключал, что в перспективе ближайших трех-пяти лет объем потребления мяса утки в России может достичь 60 тыс. т. Росптицесоюз ранее прогнозировал, что в 2024-м выпуск утиного мяса в сельхозпредприятиях удвоится и может достигнуть 65 тыс. т, писал «Агроинвестор». Agrifood Strategies тогда оценивала, что в ближайшем десятилетии промышленное производство мяса утки в России может увеличиться до 160-200 тыс. т.



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