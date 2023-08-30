По итогам года экспорт мяса птицы может выйти на прошлогодний уровень

Россия вошла в топ-10 мировых экспортеров мяса птицы Ю. Эйвазова

В 2023 году поставки мяса птицы на внешние рынки могут выйти на уровень 2022-го или даже превысить их. Об это сказал помощник руководителя Россельхознадзора Артем Даушев в ходе конференции «Меры повышения конкурентоспособности российских экспортеров продукции АПК», организованной центром «Агроэкспорт» совместно с Минсельхозом при участии «Российского экспортного центра». Пока, по словам Даушева, ведомство фиксирует снижение отгрузок: за первые восемь месяцев этого года они составили чуть менее 214,5 тыс. т, хотя годом ранее вывоз превышал 231,9 тыс. Уменьшение объемов поставок связано с изменениями в ведении статистики и другими факторами, в том числе с эпизоотической ситуацией.



Экспорт говядины за отчетный период также снизился — с 27,3 тыс. т до чуть более 19,9 тыс. т. Но Россельхознадзор ведет активную работу по диверсификации стран-покупателей и поставляемой продукции. Так, в этом году для российской говядины был открыт Оман. Также Даушев рассказал, что объем поставок свинины на внешние рынки за январь-август вырос до 104,7 тыс. т. (в прошлом году — 96,7 тыс. т). Увеличение произошло в основном за счет Вьетнама, Армении, Сербии. Также начались поставки в Ливан. По словам Даушева, Россельхознадзор активно работает над открытием новых направлений, особенно экспорта свинины в Китай. Объем вывоза молочной продукции соответствует 2022 году — 97,8 тыс. т. По этой категории также ведется активная работа по открытию новых рынков и расширению ассортимента поставляемой продукции.



В ходе конференции гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов рассказал, что с 2019 года экспорт мяса птицы вырос на 68%. «Мы занимаем 1% экспортных продаж мясной продукции (среди мировых экспортеров), но по мясу птицы мы занимаем почти 2,5% — мы вошли в топ-10 мировых экспортеров мяса птицы», — добавил он, отметив, что, еще 10 лет назад Россия занимала менее 0,1% глобального рынка.



По мнению Лахтюхова, господдержка экспорта оказали влияние на всю птицеводческую отрасль. Среди основных мер он отмечает, во-первых, льготное кредитование по постановлению правительства №512. «Инвестиции в отрасль, ее развитие шло благодаря экспортному льготному кредитованию. Мы столкнулись с колоссальнейшим санкционным давлением со стороны недружественных государств. Поддержка позволила нивелировать те риски, с которыми мы столкнулись в начале прошлого года», — отметил Лахтюхов. Сейчас экспортеры преодолели сложности и работают над освоением новых рынков дружественных стран.



Еще одна ключевая мера, по мнению Лахтюхова, заключается в субсидировании затрат, связанных с логистикой. Сейчас у птицеводческой отрасли есть все возможности для наращивания экспортных поставок, но иногда стоимость транспортировки примерно равняется стоимости самой продукции. Как раз в таких случаях субсидирование является отличной поддержкой, действие которой нужно не просто сохранить, но и увеличить лимиты по ней, уверен глава союза.



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