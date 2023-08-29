Минсельхоз: в сентябре цены на мясо птицы начнут снижаться

В середине августа ФАС начала проверку обоснованности роста оптово-отпускных цен на мясо птицы Ю. Эйвазова

Рост цен на мясо птицы в России имеет сезонный характер, их снижение ожидается в сентябре, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза. Причинами текущего повышения цен являются традиционный для летнего периода повышенный спрос на продукцию, а также увеличение производственных издержек, отметили в министерстве. Основные производители птицеводческой продукции подтверждают ожидаемое снижение цен на рынке в сентябре.



Министерство также отмечает положительную динамику производства птицеводческой продукции. За январь-июль текущего года производство птицы на убой в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3,8 млн т в живом весе.



Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что средние розничные цены на куриное мясо составляют 205,7 руб./кг, что на 1,3% выше, чем неделей ранее и на 4,5% больше, чем месяц назад. По его мнению, на это влияет стоимость зерна для производства кормов, доля которых составляет до 60% себестоимости ее производства. Также имеет значение курсовая динамика: стоимость витаминных добавок и премиксов привязана к курсу доллара. «Есть и другие производственные издержки: стоимость электроэнергии, газа, водоснабжения, утилизации биоотходов, логистики и так далее. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от указанных выше факторов, а также от баланса спроса и предложения на рынке», — считает он.



По данным Росстата, в июле производство охлажденного мяса птицы составило 271,6 тыс. т. Это на 2,1% меньше, чем в июле 2022 года и на 1,5% ниже показателя июня 2023-го. За семь месяцев производство выросло на 1,8% до 2 млн т. Статведомство также сообщало, что на неделе с 15 по 21 августа среди продукции животноводства значительнее всего росли цены на свинину и мясо кур. За указанный период эта продукция подорожала на 1,4%. Цены на мясо кур повышались в 79 регионах в диапазоне от 0,1% до 4,2%. Снижение цен на эту категорию товаров отмечалось только в трех регионах. С начала года цены на мясо кур увеличились на 16,14%.



Глава агентства InfoLine Иван Федяков сказал «Агроинвестору», что цены на мясо птицы сейчас действительно растут. По его словам, производители чувствительны к курсу рубля, и сейчас они могут использовать его ослабление как оправдание повышения цен. «Из мясной группы птица является самым доступной. При этом маржинальность производителей очень низкая, в предыдущие месяцы они работали почти в ноль, боясь повышать цены. Сейчас у них появилась возможность увеличить стоимость товаров и компенсировать потери, которые были весной», — считает он.



По оценке Федякова, стоимость мяса птицы продолжит увеличиваться вслед за ослаблением рубля. У производителей есть и другие проблемы кроме курса иностранной валюты, отметил он. Например, высокие процентные ставки по кредитам, которые тоже закладываются в себестоимость производства. Еще одни неприятный фактор — нехватка персонала на птицеводческих предприятиях. Например, с такой сложностью столкнулась «Синявинская» птицефабрика, которой не хватает 25% сотрудников. По словам Федякова, «в регионах наблюдается острейший дефицит персонала».



Эксперт считает, что на повестке сейчас нет факторов, которые могли бы сдержать рост цен, за исключением падения доходов населения и низкой покупательской способности. Это не позволяет в полной мере транслировать увеличение себестоимости на цену конечного товара. Потребитель в этом случае может просто отказаться от покупки более дорогостоящей продукции. По его мнению, в сентябре цены на мясо птицы вряд ли снизятся, так как если посмотреть статистику предыдущих лет, то ситуация была ровно обратной — в летний период цены начинали снижаться, а ближе к середине и концу осени снова росли.



В середине августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку обоснованности роста оптово-отпускных цен на мясо птицы, сообщала пресс-служба регулятора. Были направлены запросы трем крупнейшим производителям мяса птицы, кормов для животных и представителям отраслевых ассоциаций. Служба отмечала, что какие-либо меры будут приняты после окончания проверок.



Между тем, «Известия» сообщили, что производители шаурмы объявили о планируемой индексации цен с сентября на уровне 10-15%. Основной причиной является подорожание мяса птицы, что может привести к увеличению конечной цены на это блюдо фастфуда от 210 руб. до 300 руб., в то время как сейчас шаурму можно купить за 190-250 руб. Повышение цен уже идет, окончательное решение будет принято в ближайшее время после получения новых поставок мяса, сказали изданию в «Мосшаурме».



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