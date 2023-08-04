Спрос на свинину продолжает расти

Производство свинины в сельхозорганизациях увеличилось почти на 6% «Черкизово»

По данным Национального союза свиноводов (НСС), сейчас спрос на свинину находится на пике. «Каждый год в июле и августе наблюдается самый высокий уровень спроса на свинину в сезоне. Цены на оптовом рынке формируются полностью под влиянием соотношения спроса и предложения», — рассказал «Агроинвестору» гендиректор Союза Юрий Ковалев.



В этом году, по его наблюдения, спрос на свинину даже выше, чем в аналогичный период прошлого по нескольким причинам. «Во-первых, погода в большинстве регионов хорошая для шашлычного сезона, несмотря на то, что местами идут дожди. Кроме того, в июле-августе люди традиционно идут в отпуска, и в этом году очень многие из них не уехали в другие страны. Но главным фактором роста спроса стали цены на свинину, которые в последние годы были стабильными и даже снижались, — пояснил Ковалев. — В 2022 они были в среднем на 5-6% ниже, чем годом ранее, в первой половине этого года уменьшились еще на 4-5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года».



Цены на свинину в последние два года были самыми стабильными относительно их роста на другие виды мяса и продукты питания в целом, подчеркнул глава НСС. Сейчас цены на свинину в опте сравнялись со стоимостью мяса птицы. «Если два-три года назад разница в цене за килограмм тушки бройлера и полутуши свиньи достигала 50%, то сейчас их стоимость одинаковая», — говорит Ковалев. Это тоже сместило часть спроса в сторону свинины. «В НСС постоянно поступает информация о том, что мясопереработчики переходят в рецептурах с курицы на свинину, поскольку последняя стала более доступной, а птица, напротив, более дорогой», — отмечает он.



Ковалев также обращает внимание, что государство продолжает поддерживать малоимущие слои населения социальными выплатами, плюс, в последний год наблюдается рост ВВП, особенно в депрессивных регионах. «По данным Центробанка, в этом году относительно аналогичного периода 2022-го доходы населения выросли на 3%. Для малообеспеченных людей это очень существенно, и часть этих средств направляется на продукты питания», — комментирует Ковалев.



Предложение свинины, по данным НСС, очень высокое — за шесть месяцев этого года в сельхозорганизациях, на долю которых приходится более 90% от всего производства в стране, объем выпуска увеличился на 5,9%. «Это огромный показатель. При этом предложение бройлера растет более низкими темпами — за тот же период на 1,5%», — сравнивает Ковалев.



Средняя сложившаяся цена на свинину за семь прошедших месяцев текущего года не выросла по отношению к 2022-му, возможно, даже снизилась на 1% и однозначно стала меньше на 2-3%, чем за аналогичный период 2021-го, говорит глава НСС, ссылаясь на данные Росстата. Он прогнозирует, что средняя цена на свинину по итогам года сложится на уровне 2022-го, а если и увеличится, то лишь на 1-2%, что существенно ниже уровня инфляции.



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