Выручка от экспорта свинины из России увеличилась на 86%

В этом году восстанавливаются поставки свинины во Вьетнам wikimedia.org

Экспорт свинины из России в первом полугодии 2023 года увеличился на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достиг 74 тыс. т. Экспортная выручка увеличилась на 86% в годовом выражении, говорится в материалах центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе.



В этом году растет вывоз российской свинины во Вьетнам. С января по июнь отгрузки в эту страну увеличились в 2,6 раза по стоимости и в 2,1 раза в натуральном выражении, составив более 38 тыс. т. Более 60% этого объема пришлось на замороженное мясо, 35% — на субпродукты. Кроме того, в Белоруссию было поставлено свыше 20 тыс. т свинины, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка от экспорта свинины в Белоруссию увеличилась на 58%. Монголия также вошла в топ-3 покупателей в текущем году. Отгрузки в эту страну за шесть месяцев выросли на 33% по объему (до 3,3 тыс. т) и почти в два раза — по выручке.



Партнер компании «НЭО» Альбина Корягина сказала «Агроинвестору», что весь 2023 год свинина дешевела на внутреннем рынке относительно 2022 года. Так, если в январе прошлого года отпускная цены производителей на замороженную свинину в среднем по России составляла 168,4 руб./кг, то в январе 2023-го — уже 159,8 руб./кг, на 5% дешевле. Однако уже в мае цена 2023 года превысила цену предыдущего года, а в июне 2023-го она составляла 176,4 руб./кг против 150,2 руб./кг годом ранее, прибавив 17,5%.



А вот для конечного потребителя цена стабильно снижалась весь 2023 год — зимой она была ниже на 1%, в марте — на 5,3% в сравнении с мартом 2022-го, в мае — на 3%, в июне — на 1,1%, приводит данные Корягина. «Повышение отпускных цен производителями свинины не коснулись конечного потребителя», — отметила она. По ее словам, производство свинины в стране стабильно растет — замороженного мяса за период январь-май 2023 года произведено на 6,9% больше, чем в тот же период 2022 года. Парной и охлажденной свинины выпущено на 8,6% больше.



Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев в конце июня заявлял, что восстанавливаются поставки свинины в дальнее зарубежье, в частности во Вьетнам и Гонконг. Также сохраняется уровень отгрузок в Беларусь. По его словам, по итогам первого полугодия экспорт свинины из России распределился примерно поровну между странами Юго-Восточной Азии и государствами Евразийского экономического союза. Ковалев отмечал, что если текущие темпы экспорта сохранятся, то к концу года можно ожидать выхода на уровень отгрузок в 220-230 тыс. т или $500 млн, что поможет разгрузить рынок. Он также говорил, что главным риском для свиноводства является перенасыщение рынка, когда предложение превышает спрос, в такой ситуации важным каналом сбыта становятся внешние рынки.



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