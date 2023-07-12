Мясопереработчики меняют рецептуру изделий из-за роста закупочных цен на птицу

Периодически на рынке возникают ситуации, когда переработчики меняют рецептуру своей продукции Ю. Эйвазова

Мясопереработчики вынуждены менять рецептуру изделий и по возможности заменять курицу свининой, рассказала «Российской газете» председатель правления Национального союза мясопереработчиков (НСМ) Юлия Панферова. По ее словам, участники рынка испытывают нехватку предложения мяса птицы, в связи с чем выросли закупочные цены: переработчики вынуждены покупать курицу по 190 руб./кг, тогда как в рознице ее стоимость составляет 165 руб./кг. В торговые сети курица отгружается в первую очередь, а переработчикам — уже по остаточному принципу, говорит Панферова. По ее мнению, причина в увеличении потребления птицы как наиболее доступного источника белка, при этом спрос на курицу вырос сильнее, чем ее производство.



Согласно исследованию NTech и Россельхозбанка, на которое ссылается издание, с 3 по 9 июля стоимость курицы продолжила расти (плюс 2%): к началу этой недели отпускные цены на тушку бройлера составляли 175 руб./кг, за год она подорожала на 24%. Тогда как свинина в живом весе сейчас стоит 127 руб./кг — за неделю цены прибавили 1%, а за год — всего 8%. Однако говорить о том, что за год курица подорожала на 24% некорректно, так как сравниваются конкретные показатели в конкретные недели, считает директор ассоциации «Объединение мясопереработчиков» Екатерина Лучкина. Она отмечает, что ценовой индекс тушки бройлера с 3 по 7 июля составил 175 руб./кг, что на 2% выше относительно прошлой недели и на 24% больше, чем на аналогичной неделе прошлого года.



«Анализируя ценообразование предыдущих лет стоит отметить, что в прошлом году пиковая цена тушки бройлера в 165 руб./кг в опте пришлась на 13 неделю (с 28 марта по 3 апреля). Тогда изменение к аналогичной неделе 2021 года составило 21%. В 2021 году пиковая цена 165 руб. была зафиксирована на 40 неделе (3-9 октября), тогда изменение составило 60% к аналогичной неделе прошлого года. Так что такие моменты пикового подъема цен действительно периодически случаются», — прокомментировала «Агроинвестору» Лучкина. При этом на 10 неделе текущего года (с 6 по 12 марта) цена за 1 кг тушки бройлера в опте составляла 123 руб. и была на 11% меньше по сравнению с аналогичной неделей прошлого года.



В Минсельхозе не видят повода для беспокойства: ценовая ситуация на продовольственном рынке стабильна, по большинству позиций рост отпускных цен производителей в целом соответствует темпам инфляции. В частности, мясо кур за год подорожало на 6%, а текущая динамика цен носит сезонный характер. При этом за январь-май производство мяса птицы в сельхозорганизациях увеличилось на 1,9% до 2,7 млн т. Правда, в ряде приграничных регионов в этом году наблюдается локальное сокращение производства мяса, что связано с оперативной обстановкой, признает ведомство.



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев говорит, что периодически на рынке возникают ситуации, когда переработчики меняют рецептуру на другие виды мяса из-за того, что временно цена или объемы предложения по одному виду мяса являются неудовлетворительным. По его словам, такое бывало неоднократно и, скорее всего, случится еще не раз, но эти периоды могут отличаться по длительности в зависимости от того, когда объем предложения стабилизируется. При этом переориентация спроса переработчиков заметна почти сразу — через одну-две недели, поскольку мясокомбинаты не хранят большие объемы сырья, а птица и свинина — это взаимосвязанные виды мяса.



Среди причин повышения цен Лучкина называет начало шашлычного сезона и период отпусков, которые многие проведут в границах страны, что не может не сказываться на спросе. При этом давление на предложение оказывает сложная эпизоотическая ситуация: в России за первое полугодие зафиксировано 54 вспышки высокопатогенного гриппа птиц (ВГП). «Причем Россия не является исключением — ситуация сложная во всем мире и уже приобретает черты панзоотии: за первое полугодие во Всемирную организацию здравоохранения животных о новых вспышках ВГП заявили 60 стран», — добавляет она. Также на объем предложения влияет ситуация в приграничных регионах: в Воронежской и Курской областях за пять месяцев этого года производство сократилось на 2% и на 4% соответственно. Однако излишне драматизировать ситуацию в любом случае не стоит, уверена Лучкина. По ее мнению, показатели выровняются к середине августа — концу лета.



Ранее гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев говорил, что потребление свинины в 2022 году увеличилось и продолжает расти в 2023-м. Цены на нее по итогам первого полугодия снизились на 3%, а по итогам года, как ожидается, они могут уменьшиться на 5%. При этом стоимость свинины еще больше приблизилась к цене на курицу. «Это играет на руку нам, потому что растет потребление свинины», — отмечал он. Потребление свинины по итогам 2022-го приблизилось к 30 кг на человека, сейчас доля этого вида мяса в общем потреблении составляет 38%, при том, что на протяжении 30 лет показатель составлял 32-34%.



По данным НСС, начиная с 19 недели этого года (8-14 мая) оптовые цены на тушку бройлера и куриное филе были выше цен на свиные полутуши второй категории и свиной окорок, и разница увеличивалась. Если в первой половине мая бройлер стоил 158 руб./кг, а свинина в полутуше 157 руб./кг, то к началу июня цена составляла 183 руб./кг и 172 руб./кг соответственно.



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