Агрохолдинг «Ситно» построит племрепродуктор первого порядка за 3,5 млрд рублей

Репродуктор будет работать с российским селекционно-генетическим центром «Смена» Pixabay

Агрохолдинг «Ситно» вложит 3,5 млрд руб. в строительство бройлерного племенного репродуктора первого порядка в Кизильском районе Челябинской области. Соответствующее соглашение было подписано на международной промышленной выставке «Иннопром — 2023», сообщает Business FM Челябинск. Работы будут вестись в 2023—2026 годах. «На данный момент отрасль птицеводства более чем на 90% зависит от импорта. Важно возродить селекционную работу, создать современную отечественную научно-производственную базу, — отметил председатель совета директоров компании «Ситно» Павел Журавский. — Реализация данного проекта позволит удовлетворить потребности производителей мяса птицы по всей территории Уральского и Приволжского федеральных округов и значительно снизить зависимость от импорта».



Также компания планирует инвестировать 620 млн руб. в строительстве селекционно-семеноводческого центра мощностью 15 тыс. т предназначенного для обработки и хранения семян. Проект планируется реализовать на территории Агаповского района уже в этом году. По словам Журавского, развитие собственной селекционной базы для замещения импорта в растениеводстве — важная составляющая стратегии компании. Поэтому было принято решение инвестировать в создание селекционно-семеноводческого центра, где агрохолдинг планирует получать качественные сорта, адаптированные к почвенно-климатическим особенностям регионов.



О планах компании построить племрепродуктор первого порядка сообщалось еще в прошлом году. Тогда ТАСС писал, что это будет племрепродуктор по воспроизводству нового отечественного кросса кур «Смена-9». Тогда мощность производства оценивалась в 6 млн яиц, стоимость проекта — в 1,26 млрд руб. В ноябре Ura.ru сообщал, что в рамках проекта планируется построить инкубаторий на 12 млн яиц в год, а также более двух десятков птичников для выращивания материнских и отцовских линий и прародительского стада птиц.



Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева говорит, что этот репродуктор крайне необходим отрасли. «Мы надеемся, что в следующем году он будет построен. Репродуктор будет работать с нашим селекционно-генетическим центром “Смена”», — прокомментировала она «Агроинвестору». По ее словам, в России уже давно нет сильной зависимости от импортного инкубационного яйца благодаря собственным племенным хозяйствам с репродукторами первого порядка.



Создание репродукторов первого порядка — логичный и естественный шаг на пути к укреплению собственной племенной базы России, поскольку существующие прародительские стада в стране укомплектованы импортными кроссами, отмечает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. «Анонсируемые и реализуемые проекты в этом направлении в Центральной части России не смогут удовлетворить потребности отечественных производителей бройлеров в ближайшие три-пять лет, а создание такого репродуктора в восточной части страны позволит локализовать данный сегмент», — сказал он «Агроинвестору».



Однако успех и окупаемость таких проектов, по словам Давлеева, будет зависеть главным образом от производственных показателей масштабируемых родительских стад нового отечественного кросса. Они должны быть устойчивыми и однородно высокими по сравнению с зарубежными кроссами-конкурентами Росс и Кобб. А это проявится при массовом использовании основного продукта — комплектов родительских стад — на значительном количестве различных площадок бройлерных производителей, обращает внимание эксперт. «Впрочем, возможные форс-мажоры — например, невозможность получения генетического материала от западных поставщиков по какой-либо причине — могут сделать подобные проекты единственным источником племенного материала для отечественных птицеводов», — добавляет он.



«Ситно» является крупнейшим производителем продуктов питания на Урале. Компания занимается свиноводством, овцеводством, растениеводством, производит мукомольную продукцию, кондитерские и молочные изделия, полуфабрикаты, колбасы. Также в состав агрохолдинга входят два птицеводческих комплекса, которые объединяют яичное и бройлерное производства, площадки для выращивания родительского стада, ремонтного молодняка, производство по убою и переработке птицы, инкубаторий по выводу цыплят.



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