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Правительство выделит 4,5 млрд рублей на строительство птицеводческого племрепродуктора

Он должен быть возведен к 2023 году

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Производственные показатели кросса «Смена 9» близки к международным
Pixabay
Производственные показатели кросса «Смена 9» близки к международным
Pixabay

К 2023 году в Московской области будет построен селекционный центр, который обеспечит хозяйства птицеводов племенным материалом. На его создание в 2022 году будет направлено 4,5 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба правительства.

Строительство будет вестись в рамках поручения президента Владимира Путина укрепить продовольственную безопасность страны, в частности, для сокращения зависимости агропромышленного комплекса от зарубежных закупок. «Селекционный комплекс будет обеспечивать потребности птицеводов, а значит, и дальше снабжать внутренний рынок качественными отечественными продуктами питания», — подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

В апреле пресс-служба правительства сообщала, что на строительство племрепродуктора выделят 5 млрд руб. С чем связано сокращение финансирования — не уточняется. Тогда отмечалось, что развитие отечественной племенной базы направлено на поддержку агропромышленного комплекса в условиях санкций. Правительство делает акцент на импортозамещении. По словам Мишустина, сфера АПК в стране готова для самообеспечения и экспорта, исключением пока является производство племенного материала.

Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, если начать строительство предприятия на уже действующий мощностях — уложиться к 2023 году удастся. Однако возведение с нуля потребует примерно два года. «Речь идет о кроссе “Смена 9”, его производственные показатели близки к международным кроссам. Поэтому с точки зрения выращивания и переработки проблем возникнуть не должно», — считает эксперт.

По его словам, основным риском является биобезопасность племенного хозяйства, а также необходимость консультационного и сервисного сопровождения птицефабрик-покупателей. «Сотрудников нужно обучить работе с новым кроссом. Поставщикам зарубежных кроссов предоставляется значительное количество образовательных материалов и методических рекомендаций, аналогичную работу нужно будет наладить и российскому поставщику генетики», — заключил Корнеев.

В марте стало известно, что в Ленинградской области в 2022 году будут реализованы сразу три инвестпроекта в сфере птицеводства: планируется строительство собственных репродукторов, которые станут племенной базой. Первый проект реализует птицефабрика «Синявинская». Она планирует построить племрепродуктор первого порядка и расширить репродуктор второго порядка. Общая мощность составит 45 млн цыплят финального гибрида яичного направления. Еще один проект ― строительство нового птицеводческого комплекса племенного репродуктора «Птицефабрика "Войсковицы"» мощностью 44,4 млн инкубационных яиц в год.

Екатерина Шокурова 

Агроконсалтинг

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