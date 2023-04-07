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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Птицефабрика «Акашевская» открыла два племрепродуктора в Марий Эл

Они будут производить 44 млн инкубационных яиц в год

| Агроинвестор |

Запуск новых репродукторов позволит «Акашевской» выйти на полное самообеспечение инкубационным яйцом уже со следующего года
Запуск новых репродукторов позволит «Акашевской» выйти на полное самообеспечение инкубационным яйцом уже со следующего года

Птицефабрика инвестировала 4,5 млрд руб. в два племрепродуктора второго порядка и реконструкцию комбикормового завода в Марий Эл. Мощность каждого репродуктора — по 22 млн инкубационных яиц в год. Проект финансирует (), сообщила его пресс-служба.

Отмечается, что введение в строй двух репродукторов существенно снизит зависимость птицефабрики от импорта инкубационного яйца и суточных цыплят. Запуск новых репродукторов позволит «Акашевской» выйти на полное самообеспечение инкубационным яйцом уже со следующего года, сообщил в своем Telegram-канале . «Обеспечение внутренних потребностей по инкубационному яйцу и племенной птице — одна из ключевых задач в отрасли. Поэтому в последние годы активно стимулируем строительство репродукторов по всей стране», — уточняет ведомство.

Кроме того, сейчас завершается реконструкция комбикормового завода с установкой дополнительной линии по производству кормов для репродукторов первого и второго порядков мощностью 80 тыс. т в год. Летом прошлого года пресс-служба правительства Марий Эл сообщала, что в реконструкцию комбикормового завода птицефабрики будет вложено 769 млн руб.

«Птицефабрика Акашевская» работает с 2006 года, она является одним из крупнейших производителей мяса птицы в Приволжском федеральном округе. В структуру компании входят репродуктор второго порядка, три инкубатория, комбикормовый завод, 14 площадок по выращиванию цыплят-бройлеров, три мясоперерабатывающих завода, завод органического удобрения, говорится на сайте «Акашевской».

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