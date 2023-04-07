Птицефабрика «Акашевская» открыла два племрепродуктора в Марий Эл

Запуск новых репродукторов позволит «Акашевской» выйти на полное самообеспечение инкубационным яйцом уже со следующего года Птицефабрика «Акашевская»

Птицефабрика «Акашевская» инвестировала 4,5 млрд руб. в два племрепродуктора второго порядка и реконструкцию комбикормового завода в Марий Эл. Мощность каждого репродуктора — по 22 млн инкубационных яиц в год. Проект финансирует Россельхозбанк (РСХБ), сообщила его пресс-служба.



Отмечается, что введение в строй двух репродукторов существенно снизит зависимость птицефабрики от импорта инкубационного яйца и суточных цыплят. Запуск новых репродукторов позволит «Акашевской» выйти на полное самообеспечение инкубационным яйцом уже со следующего года, сообщил в своем Telegram-канале Минсельхоз. «Обеспечение внутренних потребностей по инкубационному яйцу и племенной птице — одна из ключевых задач в отрасли. Поэтому в последние годы активно стимулируем строительство репродукторов по всей стране», — уточняет ведомство.



Кроме того, сейчас завершается реконструкция комбикормового завода с установкой дополнительной линии по производству кормов для репродукторов первого и второго порядков мощностью 80 тыс. т в год. Летом прошлого года пресс-служба правительства Марий Эл сообщала, что в реконструкцию комбикормового завода птицефабрики «Акашевская» будет вложено 769 млн руб.



«Птицефабрика Акашевская» работает с 2006 года, она является одним из крупнейших производителей мяса птицы в Приволжском федеральном округе. В структуру компании входят репродуктор второго порядка, три инкубатория, комбикормовый завод, 14 площадок по выращиванию цыплят-бройлеров, три мясоперерабатывающих завода, завод органического удобрения, говорится на сайте «Акашевской».



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