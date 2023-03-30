«Дочка» ГАП «Ресурс» выкупила долги крупного агропредприятия в Марий Эл

Компания за 550 млн рублей выкупила более 900 млн рублей долга перед Россельхозбанком М. Стулов

Входящая в ГАП «Ресурс» «Токаревская птицефабрика» купила у Россельхозбанка долги компании «Марийское» на 900 млн руб. Сумма сделки составила 550 млн руб. «Марийское» — крупное предприятие, расположенное в Марий Эл, оно выпускает мясо птицы, с также молоко и говядину. Пока «Токаревская птицефабрика» является единственным кредитором «Марийского» и в рамках начатого банкротства попыталась получить его имущество «на ответственное хранение», но пока безуспешно, пишет «Коммерсантъ».



В суде представители «Токаревской» утверждали, что «Марийское» не может самостоятельно обеспечивать сохранность имущества ввиду значительного количества статей расходов на поддержание работоспособности предприятия. «Токаревская» ссылалась на фактическую приостановку производственной деятельности «Марийского» и на ухудшение состояния всего имущественного комплекса. Однако суд указывает на то, что компания еще не признана банкротом и в ее отношении даже не введена процедура наблюдения. Кроме того, нет доказательств нарушения сохранности имущества или иных убытков кредитору.



«По существу запрашиваемая обеспечительная мера предполагает изъятие всего имущества должника с передачей его во владение единственного кредитора на условиях возмездного хранения», — отметили в суде. Там пришли к выводу о недопустимости ограничения прав должника на владение и пользование имуществом, поскольку должник продолжает хозяйственную деятельность, а доказательства обратного кредитор не представил. Если бы имущество было бы передано на ответственное хранение, «Марийское» полностью бы утратило возможность осуществления деятельности, подчеркнули в суде.



О сложностях «Марийского» местные СМИ писали в 2022 году. Тогда они сообщали о вероятном закрытии фирменных магазинов, связывая это с якобы имеющимися на предприятии проблемами. В компании информацию опровергали, утверждая, что закрываются только арендованные убыточные точки. В «Марийском» «Коммерсанту» сказали, что предприятие выкупили, и теперь это «другая организация». В администрации Медведевского района республики, где работает птицефабрика, отметили, что у предприятия «уже сменилось название» и оно «работает по-другому», не раскрыв подробностей.



«Марийское» было основано в 1972 году как птицефабрика. В 2019 году объем выпуска составил 16,3 тыс. т мяса птицы и 11 тыс. т молока. Компания также управляет 5 тыс. га пашни и сетью магазинов. Выручка предприятия в 2022 году оценивается в 1 млрд руб. (в полтора раза меньше, чем годом ранее), убыток — 955 млн руб. (в пять раз больше, чем в 2021-м).

Заявление о банкротстве «Марийского» в октябре подало управление налоговой службы по республике. Тогда же региональный филиал Россельхозбанка и еще две компании решили вступить в дело (пока заявления не рассмотрены). В январе 2023-го «Токаревская» заявила о процессуальном правопреемстве по требованиям Россельхозбанка к «Марийскому» и пяти поручителям. Задолженность в размере более 920 млн руб. (обеспеченная залогом) образовалась по кредитным договорам 2020-2022 годов: по ним уже начисляется неустойка. В марте суд частично удовлетворил требования структуры «Ресурса» о введении обеспечительных мер, запретив приставам реализовывать арестованное имущество. Сейчас у «Марийского» числятся исполнительные производства на сумму более 40 млн руб.



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев говорит, что сложностей при интеграции актива в бизнес «Ресурса» быть не должно. «По молоку обычно объемы производства соответствуют сбыту. Его нельзя хранить бесконечно долго (если оно не сушится) и радиус доставки небольшой. Так что, скорее всего, у компании есть соответствующая клиентская база для сбыта молока. По мясному направлению: это тот объем, с которым инфраструктура ГАП “Ресурс” справится без каких-либо проблем и ограничений», — прокомментировал «Агроинвестору» Корнеев. По его словам, основной риск, который сейчас присутствует в отрасли — это биобезопасность: не все технологические решения и препараты на данный момент доступны. «С учетом масштабов компании "Ресурс", данная сделка для нее не является очень весомой. Этот актив не столь масштабен по сравнению с общими производственными и инфраструктурными мощностями группы», — заключил Корнеев.



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