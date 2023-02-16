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Производство индейки в 2023 году может увеличиться

За последние пять лет Россия поднялась в мировом рейтинге ее выпуска с седьмого на третье место

| Агроинвестор |

В 2022 году производство продукции индейководства выросло на 3,6% по сравнению с 2021-м
В 2022 году производство продукции индейководства выросло на 3,6% по сравнению с 2021-м

В 2023 году производство продукции индейководства в России по сравнению с прошлым годом может увеличиться на 1,3% до 420 тыс. т, а к 2030 году -достигнуть 650 тыс. т, следует из материалов Минсельхоза и Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ). В пресс-службе НАПИ «» уточнили, что прогноз ассоциации по выпуску на текущий год составляет 440-460 тыс. т.

Среди основных факторов роста — высокая обеспеченность рынка собственным сырьем для изготовления комбикормов: пшеницей, кукурузой, соей, растительным маслом и другими составляющими, говорится в сообщении Минсельхоза.

По предварительной оценке ассоциации, в 2022 году производство продукции индейководства выросло на 3,6% по сравнению с 2021-м и составило 414,6 тыс. т. Подотрасль показывает положительную динамику во всех сегментах — в крупном и среднем бизнесе, КФХ и ЛПХ, отметило агроведомство.

Лидерами по выпуску среди регионов по этому направлению в прошлом году стали республика Башкортостан, Пензенская, Ростовская и Тамбовская области. В Минсельхозе напомнили, что индейководство среди всех направлений птицеводства в стране демонстрирует наиболее высокие темпы роста, а Россия за последние пять лет поднялась в мировом рейтинге с седьмого на третье место.

На прошлой неделе НАПИ и компания сообщали, что крупнейшим в России производителем индейки по итогам прошлого года снова стала группа «», увеличившая производство с 200 тыс. т до 215 тыс. т. Второе место в 2022 году снова заняла группа «», которая выпустила 80 тыс. т. В 2021 году «Тамбовская индейка», консолидированная «», произвела 52,4 тыс. т продукции. 

На третье место вышла ПК «Урал» с объемом выпуска 22,8 тыс. В 2021 году компания занимала пятую строчку. В 2022 году четвертое место с объемом 21,5 тыс. т заняла ГК «Руском». Первую пятерку замыкала «Кривец птица», которая за год выпустила 4,8 тыс. т индейки. В топ-10 производителей также вошли «Аскор» (4,7 тыс. т), «Белгородская индейка» (4,6 тыс. т), птицекомплекс (3,9 тыс. т), «Егорьевская» птицефабрика (3,5 тыс. т) и «Восточная Агро» (3,4 тыс. т).  

Между тем, пресс-служба «» сообщила, что компания увеличила мощность племенного репродуктора индейки в Ростовской области до 11 млн яиц в год. «» запустила производство инкубационного яйца на четвертом блоке репродуктора, все площадки родительского стада функционируют в полном объеме. На сегодняшний день потребность ростовского комплекса в инкубационном яйце составляет порядка 5 млн штук, на самообеспеченность предприятие вышло в сентябре 2021 года. Дополнительные 6 млн ростовских инкубационных яиц обеспечивают загрузку инкубаторов комплекса по производству индейки в Пензенской области.

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