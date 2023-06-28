Российские свиноводы за первое полугодие увеличили экспорт на 40%

Начиная с 2020 года главный риск свиноводства — перенасыщение рынка Ю. Эйвазова

Экспорт свинины в первом полугодии 2023-го вырос почти на 40% относительно аналогичного периода годом ранее. «Даже с учетом того, что увеличивался он с низкой базы, прирост все равно серьезнейший», — сказал гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев на конференции «Прогрессивная генетика — залог экономического успеха», организованной компанией «Агроэко».



Восстанавливаются поставки в дальние страны, прежде всего, во Вьетнам и Гонконг, сохраняется достигнутый уровень отгрузок в Беларусь. По подсчетам НСС, по итогам первого полугодия экспорт российской свинины распределился примерно 50/50 между странами Юго-Восточной Азии и государствами ЕАЭС. «Если набранные темпы экспорта сохранятся, то по итогам года мы можем выйти на показатель в 220-230 тыс. т, или $500 млн, и это поможет разгрузить рынок», — отметил Ковалев.



Начиная с 2020 года главный риск свиноводства — перенасыщение рынка, когда предложение превышает спрос. В такой ситуации важнейшим каналом сбыта продукции являются внешние рынки, особенно с учетом того, что производство свинины продолжает расти, отметил глава союза. В условиях перенасыщения рынка обычно начинается жесточайшая конкурентная борьба, идет снижение оптовых цен. «Хорошо, если в такой период удается добиться снижения себестоимости, в противном случае падает маржа производителей», — подчеркнул он.



До 2020 года дополнительные объемы производства замещали импорт, однако в последние три года свинина из-за рубежа уже почти не ввозится, тогда как производство продолжает расти, обратил внимание Ковалев. В сельхозпредприятиях по итогам прошлого года прирост составил 6,9%, с учетом ЛПХ — 5%, на самообеспеченный рынок добавилось в целом более 200 тыс. т свинины. «При этом в первой половине прошлого года экспорт упал на 25%, соответственно у нас было серьезное основание полагать, что на рынке останется дополнительно 50 тыс. т свинины, и цены на нее могут снизиться на 10-15%», — напомнил глава НСС. Но во второй половине прошлого года ситуация стала нормализовываться, и по итогам 2022-го снижение отгрузок на внешние рынки составило всего 10%. «Изменилась структура международных покупателей — отгрузки во Вьетнам упали практически в два раза, но спасательным кругом для нас стали страны ЕАЭС и прежде всего Беларусь», — добавил Ковалев.



В итоге цены по итогам прошлого года снизились лишь на 5,8%. Это способствовало росту внутреннего потребления, по итогам года оно увеличилось почти на 6%, или 240 тыс. т. «Именно свинина в прошлом году стала самым доступным красным мясом, в то время как цены на говядину и баранину росли», — отметил Ковалев. Кроме того, сокращался разрыв между ценами на птицу и свинину, в итоге часть спроса с птицы сместилась в сторону свинины.



В этом году потребление свинины продолжает расти, цены на нее по итогам первого полугодия снизились незначительно — на 3%, а по итогам года, как ожидается, они могут уменьшиться на 5%. При этом стоимость свинины еще больше приблизилась к цене на курицу. «Это играет на руку нам, потому что растет потребление свинины», — отметил глава НСС. С другой стороны, есть опасения: а выдержат ли свиноводческие предприятия такую экономику, рассуждает Ковалев.



«По потреблению свинины по итогам прошлого года мы приблизились к 30 кг на человека, я, честно говоря, когда-то не думал, что такое возможно, так как показатель в течение нескольких лет держался на уровне 23-25 кг», — признал глава НСС. Сейчас доля свинины в общем потреблении мяса — 38%, при том, что на протяжении 30 лет показатель составлял 32-34%.



При этом по динамике себестоимости прошлый год был крайне драматичным: в первом полугодии средний по отрасли показатель был на уровне 90-95 руб./кг, однако во втором полугодии ситуация нормализовалась, и по итогам года средняя себестоимость составила 80 руб./кг — это уровень 2021 года, сравнил Ковалев. В этом году, по осторожным ожиданиям НСС, себестоимость производства свинины может снизиться до 75 руб./кг из-за низких цен на корма. Несмотря на то, что затраты на многие средства производства растут, ожидается хороший урожай зерна, и на фоне сформированных высоких запасов уходящего сезона можно ожидать, что низкие цены сохранятся.



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