Россельхознадзор не ожидает резкого снижения числа импортных ветпрепаратов

На российском рынке в целом зарегистрировано 2214 ветпрепаратов КФХ Зубарева Н. В.

Россельхознадзор опроверг информацию Ассоциации ветеринарных фармацевтических компаний (АВФАРМ) о том, что после 1 сентября число зарубежных ветеринарных препаратов в России может резко сократиться.



Исполнительный директор АВФАРМ Семен Жаворонков ранее в ходе пресс-конференции рассказывал, что с 1 сентября производители ветеринарных фармацевтических препаратов должны иметь положительное заключение о соответствии требованиям правил GMP в России (ЕАЭС). Но, по его словам, из-за расхождений в подходах разных российских инспекторов соблюсти эти требования нереально, поэтому после вступления в силу требования на российском рынке может остаться менее 160 наименований препаратов. Сейчас в России зарегистрировано около 2 тыс. препаратов, из них 1 тыс. — импортные, отмечал Жаворонков.



Россельхознадзор уточняет, что на российском рынке нет 1 тыс. наименований иностранных препаратов. «Из зарегистрированных 890 реально обращаются не более 600. При этом уже 36 площадок зарубежных компаний успешно прошли инспекцию на соответствие требованиям GMP. В совокупности они производят порядка 300 наименований препаратов, которые поставляют в Россию. Еще по 20 площадкам готовятся отчеты по итогам инспекций. Еще 23 площадки включены в график инспектирования», — говорится в сообщении ведомства.



Норма о необходимости соответствия нормам GMP «направлена исключительно на унификацию требований к российским и иностранным производителям ветеринарных препаратов», говорится в сообщении Россельхознадзора. Сейчас все российские компании обязаны получать заключения о соответствии требованиям GMP, в то время как иностранные — только на те препараты, которые были зарегистрированы уже после внедрения стандарта GMP в России.



Также Россельхознадзор отметил, что на российском рынке представлен широкий перечень препаратов отечественного производства как для сельского хозяйства, так и для непродуктивных животных, и рынок активно развивается. По данным Минсельхоза, объем производства ветпрепаратов в России в прошлом году составил 18,2 млрд руб. в денежном выражении, тогда как в 2021-м он был на уровне 14,5 млрд руб. В этом году выпуск может увеличиться до 23,6 млрд руб., такой прогноз озвучила директор Департамента ветеринарии Минсельхоза Мария Новикова, пишет «Ветеринария и жизнь».



Всего на российском рынке, по информации Минсельхоза, зарегистрировано 2214 ветпрепаратов, из них 1339 (60,5%) отечественного производства. Российские животноводы постепенно переходят на отечественные вакцины. Так, в сфере ветеринарного обслуживания крупного и мелкого рогатого скота применяется 73% российских вакцин и 27% — зарубежных. В птицеводстве преобладают импортные вакцины — 58%, отечественных применяется 42%. Близкие значения по вакцинам в свиноводстве: 57% импортных и 43% отечественных.



В апреле депутаты ЛДПР направляли вице-премьеру Виктории Абрамченко письмо, в котором предупреждали о рисках дефицита вакцин и лекарств для сельскохозяйственных животных из-за вступления в силу требования ввода этих препаратов в гражданский оборот с 1 сентября 2023 года только при соответствии нормам GMP. Депутаты отмечали, что аттестация станет препятствием для ввоза в страну 80% зарубежной вакцины и лекарств и просили отложить введение новых правил на два года.



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