разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Россельхознадзор не ожидает резкого снижения числа импортных ветпрепаратов

Ряд площадок зарубежных компаний успешно прошли инспекцию на соответствие требованиям GMP

| Агроинвестор |

На российском рынке в целом зарегистрировано 2214 ветпрепаратов
На российском рынке в целом зарегистрировано 2214 ветпрепаратов

опроверг информацию Ассоциации ветеринарных фармацевтических компаний () о том, что после 1 сентября число зарубежных ветеринарных препаратов в России может резко сократиться.

Исполнительный директор Семен Жаворонков ранее в ходе пресс-конференции рассказывал, что с 1 сентября производители ветеринарных фармацевтических препаратов должны иметь положительное заключение о соответствии требованиям правил GMP в России (ЕАЭС). Но, по его словам, из-за расхождений в подходах разных российских инспекторов соблюсти эти требования нереально, поэтому после вступления в силу требования на российском рынке может остаться менее 160 наименований препаратов. Сейчас в России зарегистрировано около 2 тыс. препаратов, из них 1 тыс. — импортные, отмечал Жаворонков.

уточняет, что на российском рынке нет 1 тыс. наименований иностранных препаратов. «Из зарегистрированных 890 реально обращаются не более 600. При этом уже 36 площадок зарубежных компаний успешно прошли инспекцию на соответствие требованиям GMP. В совокупности они производят порядка 300 наименований препаратов, которые поставляют в Россию. Еще по 20 площадкам готовятся отчеты по итогам инспекций. Еще 23 площадки включены в график инспектирования», — говорится в сообщении ведомства.

Норма о необходимости соответствия нормам GMP «направлена исключительно на унификацию требований к российским и иностранным производителям ветеринарных препаратов», говорится в сообщении Россельхознадзора. Сейчас все российские компании обязаны получать заключения о соответствии требованиям GMP, в то время как иностранные — только на те препараты, которые были зарегистрированы уже после внедрения стандарта GMP в России.

Также отметил, что на российском рынке представлен широкий перечень препаратов отечественного производства как для сельского хозяйства, так и для непродуктивных животных, и рынок активно развивается. По данным Минсельхоза, объем производства ветпрепаратов в России в прошлом году составил 18,2 млрд руб. в денежном выражении, тогда как в 2021-м он был на уровне 14,5 млрд руб. В этом году выпуск может увеличиться до 23,6 млрд руб., такой прогноз озвучила директор Департамента ветеринарии Минсельхоза Мария Новикова, пишет «Ветеринария и жизнь».

Всего на российском рынке, по информации Минсельхоза, зарегистрировано 2214 ветпрепаратов, из них 1339 (60,5%) отечественного производства. Российские животноводы постепенно переходят на отечественные вакцины. Так, в сфере ветеринарного обслуживания крупного и мелкого рогатого скота применяется 73% российских вакцин и 27% — зарубежных. В птицеводстве преобладают импортные вакцины — 58%, отечественных применяется 42%. Близкие значения по вакцинам в свиноводстве: 57% импортных и 43% отечественных.

В апреле депутаты ЛДПР направляли вице-премьеру Виктории Абрамченко письмо, в котором предупреждали о рисках дефицита вакцин и лекарств для сельскохозяйственных животных из-за вступления в силу требования ввода этих препаратов в гражданский оборот с 1 сентября 2023 года только при соответствии нормам GMP. Депутаты отмечали, что аттестация станет препятствием для ввоза в страну 80% зарубежной вакцины и лекарств и просили отложить введение новых правил на два года.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2023
Бизнесу вопреки? Отраслевые союзы вступили в битву за семена

«Агротехника и технологии»

Бизнесу вопреки? Отраслевые союзы вступили в битву за семена
«Агроинвестор» №06, июнь 2023

Журнал

«Агроинвестор» №06, июнь 2023
Агросектор обречен на снижение. Высокая база прошлого года не позволит отрасли продемонстрировать рост

«Агроинвестор»

Агросектор обречен на снижение. Высокая база прошлого года не позволит отрасли продемонстрировать рост
Земли на карту. Минсельхоз решил создать схему распределения земельных ресурсов страны

Журнал

Земли на карту. Минсельхоз решил создать схему распределения земельных ресурсов страны