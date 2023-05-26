В России наблюдается заметный рост цен на свинину

Стоимость свинины и живка все последние недели снижалась Т. Кулистикова

На этой неделе в Центральном регионе России заметен значительный рост цен на живых свиней и свинину, показывает мониторинг аналитического агентства EMEAT. Согласно его данным, цены на свиней выросли на 7,8% по сравнению с предыдущей неделей и достигли 118,9 руб./кг в среднем по категориям, с предложением в диапазоне от 114 руб./кг до 122 руб./кг. Цена на свиные полутуши к 24 мая увеличилась на 8,1% и составила 173 руб./кг, при диапазоне от 170 руб./кг до 180 руб./кг.



Свинина начала дорожать вслед за мясом бройлера, цены на которое укрепляются на протяжении последнего месяца, отметили аналитики. В то же время стоимость свинины и живка все последние недели снижалась. В том числе, на 20-й неделе свиньи подешевели на 3,5% в недельном исчислении, полутуши — на 15%. По сравнению с ценами месячной давности, живок на 24 мая стал дешевле на 7,5%, а полутуши — на 2,9%. В годовом исчислении цены на свиней выросли на 13,3%, на полутуши — на 10,7%.



Исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Николай Аксенов сказал «Агроинвестору», что на текущий момент цена на полутуши второй категории составляет 163-179 руб./кг с места. Разброс — до 16 руб./кг. На прошлой неделе производители, отпускавшие свинину по верхней границе рынка, прибавили всего 3 руб./кг. При этом увеличивается спрос торговых сетей, поскольку производители поднимают для них цены гораздо медленнее, чем оптовому звену.



На мировом рынке на 21-й неделе цены на свинину в полутушах снизились на 0,9%, достигнув $2,14 за килограмм. В Канаде свинина подорожала на 4,3% из-за сокращения предложения на рынке, в других странах этот вид мяса на последней неделе в основном просел в цене. В России цены в долларовом выражении выросли на 7%. Цены на живок на мировом рынке снизились на 1,2% до $1,75 за килограмм. В России в долларовом выражении живые свиньи подорожали на 6,7% до $1,49 за килограмм.



В апреле гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев говорил, что маржинальность в свиноводстве в этом году может сохраниться на уровне 2022-го. Он отмечал, что интерес потребителей к животным жирам и белкам восстанавливается, тогда как в последние несколько лет он снижался в пользу растительных продуктов. Это говорит о том, что ситуация на мясном рынке стабилизируется, считает Ковалев. Ежегодный прирост производства свинины, по прогнозам союза, будет продолжаться до 2025 года.



Представитель группы «Черкизово» ранее говорил «Агроинвестору», что в числе приоритетов мясной отрасли на 2023 год и далее станет сохранение доступности продукции для потребителей. Один из факторов, которые будут влиять на рынок мяса в текущем году, — динамика располагаемых доходов населения, отмечал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его словам, пока есть тревога, что они будут стагнировать или даже снижаться. «Сейчас эти риски, похоже, снижаются. Более того, ожидается рост располагаемых доходов населения в этом году на 2-3% относительно прошлого. Все эти факторы должны поддерживать спрос на мясо и мясопродукты», — комментировал эксперт.



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