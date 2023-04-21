ООН прогнозирует рост мирового потребления мяса к 2030 году на 14%

В России потребление мяса продолжает увеличиваться Pixabay

К 2030 году потребление мяса в мире может вырасти на 14% по сравнению со средним показателем 2018-2020 годов. Об этом сообщает euromeatnеws.com со ссылкой на отчет программы Организации Объединенных Наций (ООН) по окружающей среде (ЮНЕП). По мнению экспертов, потребление будет определяться главным образом доходами и ростом населения. Ожидается, что в странах с высоким уровнем дохода потребление мяса на душу населения стабилизируется в связи с изменением потребительских предпочтений и замедлением роста численности населения. Самый высокий рост потребления ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Китае, втором по величине потребителе говядины в мире, ее потребление на душу населения увеличится примерно на 8% к 2030 году по сравнению с темпами роста в 35% за последние 10 лет.



В отчете также прогнозируется увеличение мирового производства мяса на 5,8% к 2030 году, при этом самые высокие темпы ожидаются в странах Африки к югу от Сахары. Ожидается, что производство говядины там увеличится на 15%. В Северной Америке выпуск мяса вырастет на 6%, а в Европе — сократится на 5%.



Также прогнозируется повышение конкурентоспособности заменителей мяса на мировом рынке. Эксперты считают, что к 2025 году доля мяса, полученного от животноводства, будет составлять 90%, в то время как к 2040 году этот показатель может упасть до 40%. При этом, как ожидается, стоимость культивированного мяса станет конкурентоспособной по сравнению с ценой на традиционное мясо. «Для потребителей воздействие мясного и молочного производства на окружающую среду становится все более важным, осведомленность повышается через социальные сети», — цитирует отчет euromeatnews.com.



По данным Национального союза свиноводов, что потребление мяса в России в 2022 году выросло на 2,3% относительно уровня предыдущего года и достигло рекордного показателя как минимум за 10 лет — 79 кг на человека в год. Прирост потребления мяса в рационе обеспечила свинина и мясо птицы. Показатель потребления свинины, по данным союза, за год увеличился на 5,9% и стал рекордным за последние 30 лет, достигнув 29,8 кг на человека. Доля свинины в общем потреблении мяса достигла 37,5%. По прогнозу Россельхозбанка, потребление мяса в России в этом году продолжит расти и может увеличиться до 80 кг на человека.



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