Минсельхоз анонсировал новые правила обращения с мясом в торговле

Новые правила могут начать действовать с 2025 года Д. Абрамов

Минсельхоз предложил обязать торговлю нанимать ветеринарных врачей для приемки мяса. В середине марта документ, с которым ознакомились «Известия», был представлен на общественное обсуждение. По мнению представителей министерства, ветеринарно-сопроводительные бумаги на мясо должны оформлять только государственные или аттестованные ветеринарные врачи. Предполагается, что правила начнут действовать в 2025 году.



Сейчас с сопроводительными документами работают линейные сотрудники магазинов. Главная цель идеи Минсельхоза — снизить количество нарушений при оформлении сопроводительных бумаг. В министерстве отметили, что никаких окончательных решений еще не принято: регулятор выбирает оптимальное решение, в том числе совместно с профильными союзами и ассоциациями.



Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила в Минпромторг письмо (есть в распоряжении «Агроинвестора»), в котором попросила сформировать негативный отзыв на этот проект Минсельхоза. Там считают, что уполномоченные лица организаций, являющихся производителями подконтрольных товаров или участниками оборота подконтрольных товаров не смогут самостоятельно оформлять ветеринарно-сопроводительные документы (ВСД) из группы. Ассоциация выражает обеспокоенность, так как предлагаемые изменения остановят оборот товаров группы 02 (мясо и субпродукты), не позволят ни торговым компаниям, ни маркетплейсам использовать уже настроенные цепочки поставок и интеграционные решения, работать с B2B клиентами по продукции животного происхождения, а также нанесут непоправимый урон развитию рынка интернет-торговли.



В ассоциации считают, что изменения приведут к образованию искусственного дефицита товаров, поскольку торговая точка больше не сможет производить приемку мяса напрямую от производителя, даже несмотря на то, что вся продукция находится в производственной вакуумной упаковке и исключает контакт с внешней средой.



Минсельхоз называет нововведение изменением порядка, хотя по сути это глобальная реформа, при этом для ее проведения указано единственное основание: нарушения, допускаемые при оформлении ветеринарно-сопроводительных документов, сказал «Агроинвестору» президент АКИТ Артем Соколов. «В нарушения записывается все, даже неверно указанный номер транспортного средства, но нигде нет данных о том, что в оборот попадает опасная продукция — нет никаких отчетов по этому поводу за последние два года», — отметил он.



В сводном отчете, на первый взгляд, цифры выглядят пугающе: нарушения, допускаемые при оформлении ВСД уполномоченными лицами, привели к легализации в 2021 году 75 тыс. т подконтрольных товаров неизвестного происхождения, а в 2022 году — 35 тыс. т, продолжает Соколов. Однако за весь 2022 год суммарно произведено около 7 млн т мяса. Таким образом, Минсельхоз говорит о нарушениях в оформлении уполномоченными лицами 0,5% от общего объема.



Для интернет-торговли, где продукция животного происхождения занимает порядка 40% от всех продуктовых заказов, требование абсолютно невыполнимо: специфика служб экспресс-доставки заключается в том, что служба забирает товары из каждой отдельной торговой точки, уточняет Соколов. В этой связи для оформления заказа необходимо будет содержать государственного или аттестованного ветеринарного врача в каждом магазине, в период всего рабочего дня, семь дней в неделю.



№При этом количество имеющихся специалистов не способно покрыть потребности предприятий, так как оно, по нашим расчетам, в шесть раз меньше необходимого, — добавляет Соколов. — Более того, такие изменения абсурдны: продукция группы 02 попадает в оборот, пройдя все этапы оценки безопасности, промышленной выработки, она в индивидуальной упаковке с маркировкой производителя и для нее не требуется ветеринар — замена одного человека на другого не исключит ошибки в системе оформления, так как человеческий фактор сохраняется».



Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев сказал «Агроинвестору», что переход на ручное оформление ветеринарных сопроводительных документов создаст коллапс в системе снабжения розничной торговли мясом и искусственный дефицит мяса в магазинах. «Торговая точка в этом случае не сможет проводить приемку товаров от производителя — это должен будет делать ветеринарный врач или аттестованный специалист, но число таких специалистов сейчас как минимум в шесть раз меньше, чем потребуется рынку», — соглашается он с Соколовым.



По мнению Караваева, государственные ветеринарные врачи ни технически, ни физически не смогут своевременно оформлять ВСД всем участникам рынка. Он считает, что в этом случае возникнет системный долгосрочный сбой в документообороте, который приведет к перебоям в цепи поставок. Учитывая, что только торговые сети-члены АКОРТ насчитывают порядка 100 тыс. магазинов и более 100 распределительных центров, в каждом необходим штатный специалист для такой работы в режиме 24/7. По оценке АКОРТ, дополнительные затраты торговли в этом случае составят миллиарды рублей в месяц. В результате неизбежно возрастет стоимость доставки продукции, и как следствие — розничная цена.



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