Поставки российского продовольствия на китайский рынок могут вырасти

Целевым регионом для экспорта российского мяса птицы в 2022 году стал Китай Pixabay

Президент Владимир Путин считает, что поставки продовольствия из России в Китай будут увеличиваться. По его мнению, у российских экспортеров есть возможности для существенного наращивания вывоза в КНР мяса, зерна и других товаров. Об этом он сказал во время российско-китайских переговоров в расширенном составе, которые прошли в Кремле.



Глава государства отметил, что сельское хозяйство — стратегическое направление российско-китайского партнерства. По его словам, взаимная торговля агропродукцией растет высокими темпами — в прошлом году более чем на 41% до $7 млрд. Путин подчеркнул, что рост был «достаточно корректным с обеих сторон — на равные величины».



Президент также рассказал, что во взаимной торговле все активнее используются национальные валюты. «Следует и далее поощрять эту практику, а также расширять взаимное присутствие финансовых и банковских структур на рынках наших стран. Уже две трети товарооборота между нашими странами осуществляется в рублях и юанях», — отметил президент.



По его словам, профильные министерства и ведомства ведут работу по обеспечению стандартов качества поставляемой продукции, улучшению условий взаимного доступа на рынки продуктов питания. «Все это позволяет рассчитывать на дальнейший рост экспорта российского продовольствия на емкий китайский рынок, будет способствовать повышению уровня продовольственной безопасности обеих наших стран», — заключил Путин.



Центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе ранее сообщал, что рост поставок говядины из России в последние годы стал возможным благодаря открытию китайского рынка для российских экспортеров. В результате КНР увеличила импорт говядины и субпродуктов из России с 2 т в 2019 году до 21,5 тыс. т в 2021-м (на $149,2 млн). Таким образом, доля Китая в российском экспорте составила 58,1% в натуральном выражении и 65,8% — в стоимостном. Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев ранее говорил «Агроинвестору», что целевым регионом для экспорта мяса птицы в 2022 году, в частности, стал Китай.



Также «Агроэкспорт» оценивал, что расчетный потенциал поставок пива из России в Китай оценивается в $50 млн в год. Гендиректор компании Rusfair (дистрибутор российской продукции под своим брендом в Китае) Валерий Кайгородов отмечал, что китайский рынок пива привлекательный для российских экспортеров. По его мнению, реализация потенциала российского экспорта лежит в области построения имиджа отечественного пива «как разнообразного, на натуральной основе».



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